Problem ze zwrotem zakupów przez internet? Warto zwrócić na to uwagę w przyszłości

Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie spełnia naszych oczekiwań, najczęściej jest on wysyłany z powrotem do sprzedawcy za pośrednictwem poczty. Według badania przeprowadzonego przez Bitkom, dzieje się tak w przypadku co dziesiątego zakupu online. Wiele dostawców umożliwia bezpłatny zwrot przesyłek, jednak niektórzy sprzedawcy detaliczni pobierają opłatę za zwrot.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odwołania umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu. Jest to znane jako prawo zwrotu towaru i regulowane jest przez ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku. Aby móc skorzystać z tego prawa, umowa musi zostać zawarta na odległość, co obejmuje zakupy dokonane przez internet, e-mail lub telefonicznie.

Przed otwarciem sprawdź opakowanie pod kątem uszkodzeń

Sprawdzanie opakowania przed otwarciem jest ważne, ponieważ pozwala uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem towaru. Przed podpisaniem odbioru paczki należy dokładnie obejrzeć opakowanie, aby upewnić się, że nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z dostawcą i zażądać rozwiązania sytuacji. Pamiętaj, że dbanie o właściwe opakowanie i przewożenie towaru ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jego jakości i bezpieczeństwa podczas transportu.

Pamiętajmy o zachowaniu paragonu

W przypadku zwrotu towarów ważne jest zachowanie paragonu lub dowodu zakupu. Jest to niezbędne, ponieważ umożliwia to potwierdzenie daty oraz miejsca zakupu, a także określenie ceny produktu. Dzięki temu sprzedawca będzie miał możliwość zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru. Brak paragonu może utrudnić proces zwrotu lub nawet uniemożliwić go, więc warto go zachować w bezpiecznym miejscu do momentu zakończenia okresu zwrotu.