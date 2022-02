Producent Nutelli otworzy sklep internetowy

Wywieranie presji?

Za pośrednictwem sklepu internetowego mieszkańcy Włoch będą mogli zamówić m.in. Nutellę i produkty Kinder. Nowy kanał dystrybucji wpisuje się w rozwój strategii omnichannel Ferrero. Na razie usługa będzie dostępna tylko we Włoszech.

W świetle trudnych negocjacji cenowych z ostatnich miesięcy jest to oczywiście również mocny sygnał dla dużych sieci supermarketów. W październiku mniejsze słoiki Nutelli zniknęły z półek belgijskiej sieci supermarketów Colruyt, ponieważ strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie ceny. Na początku tego miesiąca detalista potwierdził, że negocjacje się skończyły, a w sprzedaży znajdą się tylko duże słoiki Nutelli.

Zyski rosną

W ubiegłym roku finansowym, który trwał do końca sierpnia, grupa Ferrero zrealizowała zysk netto w wysokości 988 mln euro, co stanowi wzrost o co najmniej 64 proc. Obroty grupy w wysokości 12,7 mln euro były o 3,4% wyższe niż w roku poprzednim.

Silny wzrost zysków Ferrero zawdzięcza nie tylko zwiększonej sprzedaży: włoska firma zyskała na korzystnych kursach walut i zanotowała solidny zysk na pochodnych instrumentach finansowych.