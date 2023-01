Producent opon otwiera nowy magazy. Potrzebuje co najmniej 50 pracowników

Tym, co szczególnie wyróżnia kompletne procesy magazynowe realizowane dla Bridgestone, jest kilka zrównoważonych rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie certyfikatu BREEAM Excellent. Jednym z nich jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kWp oraz nowoczesne technologie w zakresie oszczędzania energii i wody oraz redukcji emisji CO2. W trosce o dobre samopoczucie pracowników wokół hali powstają również zielone strefy relaksu.

Bridgestone jest zaangażowany w osiąganie swoich głównych celów środowiskowych; neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i wykorzystanie w 100% zrównoważonych materiałów do 2050 r. – Nasz nowy projekt rozpoczęty z ESA logistika odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie łańcucha dostaw i logistyki z długoterminowymi korzyściami dla środowiska i doskonale wpisuje się w „Ekologię” i „Energię” wartości w Zobowiązaniu Bridgestone E8 – mówi Elżbieta Oussar, dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw, Bridgestone Europe East Region. Bridgestone od 24 lat systematycznie zwiększa swoją obecność w Wielkopolsce, gdzie znajduje się nasza największa fabryka w Europie. Wraz z rosnącym popytem na nasze opony klasy premium i zwiększeniem mocy produkcyjnych w poznańskim zakładzie Bridgestone pojawia się teraz nowy magazyn, który spełnia nasze wymagania na drodze do zoptymalizowanego i zrównoważonego łańcucha dostaw.

Hala wyposażona jest również w innowacyjne systemy i narzędzia automatyzujące i ułatwiające pracę. Są to m.in. stworzony przez programistów ESA logistika system zarządzania magazynem, przenośniki taśmowe do rozładunku i załadunku poszczególnych opon oraz układania ich na regałach, a w późniejszym etapie także roboty do transportu opon i regały do ich składowania. - Innowacyjność to coś, z czego w ESA logistika korzystamy na co dzień. Tym razem mamy ogromne szczęście, że firma Bridgestone jest otwarta na wszelkie nowości i pozwoli nam działać szeroko w tym obszarze. Planujemy zautomatyzować nawet tak prozaiczną sprawę jak utrzymanie czystości – mówi Rafał Łuczak IT and Implementation Manager w ESA logistika.

Nowe miejsca pracy po Poznaniem

Mimo tak wysokiego poziomu automatyzacji uruchomienie magazynu pod Poznaniem spowoduje powstanie kolejnych miejsc pracy. Na początku zatrudnienie znalazło tam blisko 50 osób. Są to głównie pracownicy magazynów, ale także specjaliści ds. logistyki i kierownicy zmian. - Powierzenie tak dużej operacji ESA logistika jest dowodem ogromnego zaufania, jakim obdarza nas klient. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa działalność pokazuje, że jesteśmy gotowi do realizacji nowych, coraz większych projektów – mówi Łukasz Dziewanowski dyrektor zarządzający ESA logistika.