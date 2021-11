Producent rowerów zmienił praktyki handlowe. Wcześniej e-sprzedaż był niemożliwa

Zgodnie z nowymi zasadami nie będzie ograniczać obszaru oraz kanałów dystrybucji.

Producent w trakcie postępowania wyjaśniającego zaniechał niedozwolonych działań, w efekcie czego uniknie sankcji w wysokości maksymalnie sięgającej 10 proc. obrotu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje różne rynki pod kątem naruszenia prawa antymonopolowego. Z „białego wywiadu”, którym Urząd obejmuje od kilku lat rynek artykułów sportowych wynikało, że Trek Bicycle Corporation Limited z Wielkiej Brytanii mogła ograniczać swoim dystrybutorom możliwość sprzedaży przez internet, a także poza granicami kraju. Rowery tego producenta są znane na rynku międzynarodowym, należą do niego marki takie jak: Elektra, Trek oraz akcesoria Bontrager. W Polsce sprzedaje je około 80 dystrybutorów, którzy przed interwencją Prezesa UOKiK mogli wydawać rowery klientom tylko w punkcie sprzedaży stacjonarnej, także w sytuacji, gdy zakupu dokonano w kanale internetowym. Powyższe uregulowania powodowały de facto podział rynku pomiędzy dystrybutorami poprzez ograniczenie obszaru działalności dealerów do najbliższej okolicy, bowiem konsumenci nie byli skłonni do przemieszczania się na znaczne odległości w celu bezpośredniego odbioru roweru. Dodatkowo, dystrybutorzy mogli sprzedawać rowery wyłącznie w kraju oraz nie mogli sprzedawać towarów za pośrednictwem platform internetowych, np. poprzez Allegro.

Sankcja sięgająca 10 proc. obrotu przedsiębiorcy

- Zgodnie z prawem antymonopolowym zachowanie polegające na ograniczeniu terytorium oraz miejsca sprzedaży towarów może być uznane za porozumienie ograniczające konkurencję. Podział rynku należy do jednej z kategorii praktyk, za które grozi sankcja sięgająca 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach decydujemy się na odstąpienie od karania. Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku brytyjskiego producenta rowerów Trek, którego konstruktywna postawa pozwoliła na szybkie przywrócenie stanu konkurencji i zakończenie postępowania, z korzyścią dla konsumentów i rynku – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Po interwencji Prezesa Urzędu przedsiębiorca zmienił umowy eliminując niezgodne z prawem antymonopolowym postanowienia. Unia Europejska dąży do rozwoju jednolitego rynku znosząc różnego rodzaju bariery m.in. w zakresie sprzedaży transgranicznej oraz takich kanałów jak internet. Brak barier w handlu online umożliwia konsumentom zapoznanie się z szeroką ofertą i wybór dla siebie najbardziej odpowiedniego towaru.