Produkty FMCG nową gwiazdą e-commerce'u

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

W przeciągu kilku lat widać ogromny potencjał i dużą dynamikę ruchu na rynku e-commerce. Branże, które wcześniej nie brały udziału w sprzedaży internetowej wyciągają ręce do tego segmentu. Rośnie tym samym ogromna konkurencja, małe przedsiębiorstwa już teraz widzą ogromny wzrost w sprzedaży internetowej, będzie to budowało rynek na kolejne lata.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Obecnie moim zdaniem największym wyzwaniem jest utrzymywanie stopnia konwersji i upilnowania dystrybucji ponieważ cena usług i towarów zmienia się z godziny na godzinę.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Oczywiście wystarczy dobry pomysł i zachowanie klasycznego wyznacznika: "jest podaż jest popyt". Należy odnaleźć swoją nisze i zbudować na niej z małej dużą firmę. Duże marki w branży e-commerce nie są zachłanne i zawsze zostawiają duże pole do popisu, wystarczy odrobina kreatywnego myślenia, a dostępne rozwiązania na rynku pozwalają na szeroki wachlarz rozwiązań.

Nie piszę tego jako osoba, która nie ma osiągnięć w segmencie e-commerce, ponieważ zbudowałem już kilka marek, które aktualnie bardzo dobrze radzą sobie w sprzedaży i niczym nie ujmują takim dużym firmom jak np. Samsung, Apple, czy np. Dyson i inne tego pokroju.

Tak jak wspominałem, wystarczy znaleźć ten punkt zaczepienia najlepiej w zgodzie z samym sobą a sukces w branży e-commerce to tylko czas.

Wiadome jest to że nigdzie nie jest łatwo i nic nie przychodzi szybko i łatwo jednak w sieci mamy ogromne pole do popisu jeśli chodzi o naszą kreatywność i podejście takie ludzkie podejście do temu , bo przecież my też sprzedajemy ludziom.

Jak postrzega Pani przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Spekulacji jest wiele, tyle zdań ile firm biorących z tego tortu.

Już widać ogromny potencjał w branży FMCG, która tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu proponuje swoje towary w sieci. Kiedyś musieliśmy po nie iść do sklepów stacjonarnych. Myślę że z biegiem czasu wszystko co kupujemy z czego korzystamy przeniesie się do sieci, a sklepy stacjonarne będą tylko biurami i miejscami pracy.

Niestety jest też słaby punkt tego postępu technologicznego, mniej wychodzimy mniej komunikujemy się werbalnie co trochę mnie przytłacza, jednak jestem z tych osób o tak zwanym starszym PESELU. Moje pokolenie jednak zdobywało wiedze i znajomości werbalnie i tutaj mam mieszane uczucia co do przenosin tego naszego dobytku kulturowego do sieci, jednak nie mnie oceniać.

Tak czy inaczej branża e-commerce ma jeszcze wiele do zrobienia a to jak długo będzie to budowane zależy tylko od technologii, która i tak jest na wysokim poziomie.