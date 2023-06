Produkty Nestle można już kupić bezpośrednio w e-sklepie firmy

Strona programu edukacyjnego Nestlé Baby&me to źródło informacji na temat produktów Nestlé przeznaczonych dla najmłodszych. Dotychczas rodzice, którzy korzystali na platformie z kart produktów online, mogli zakupić ulubione produkty dla swojego dziecka na stronach partnerów firmy.

Wiemy, że opieka nad maluszkiem to bardzo absorbujące zadanie, dlatego chcieliśmy ułatwić opiekunom realizację codziennych zakupów, by mogli mieć więcej czasu na to, co najważniejsze. Sklep Nestlé Baby&me to dla rodziców większa dowolność odnośnie miejsca dokonywania zakupu oraz maksymalna prostota procesu – teraz w całości, od poszukiwania najlepszego produktu dla maluszka aż po zamówienie go z najdogodniejszą opcją dostawy i płatności, może on przebiegać w jednym miejscu – mówi Monika Jaśkiewicz E-bussiness Manager Nestlé Nutrition.