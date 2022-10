Produkty piekarnicze dobrze sprzedają się w e-commerce

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatniego czasu?

- Obecnie coraz więcej firm docenia istotną rolę sprzedaży swoich produktów online. Ten dodatkowy kanał dotarcia do klientów może być dobrym wsparciem sprzedaży i promocji oferty. Od lat obserwuję jak w walce o klienta nabiera znaczenie szybkość i niezawodność zaspokojenia jego potrzeb. Popularne stają się dostaw ekspresowe tj. na konkretną godzinę, czy dostawa w 10-15 minut oraz uproszczony proces zwrotu lub reklamacji. Wszystko powyższe odbywa się w sposób praktycznie bez kosztowy dla konsumenta, a darmowa dostawa staje się oczekiwanym standardem.

Z jednej strony jest presja na łańcuch dostaw i cenę produktu, a z drugiej otrzymujemy dostęp do baz danych i dokładniejszych informacji o kliencie, co z kolei pozwala na lepsze dopasowanie oferty.

Dlatego też w tym roku zdecydowaliśmy się na uruchomienie sklepu internetowego naturalnieatura.pl z ofertą naturalnych produktów - zdrowej żywności, napojów oraz produktów lifestylowych.

Dostarczanie pieczywa pocztą/kurierem wydaje się dość trudne. Jaka jest gwarancja świeżości zamówionego towaru?

- Od blisko 10 lat, sprzedajemy przez internet Rogale Marcińskie. Klienci dzięki temu mają możliwość zamawiania ich przez cały rok i z każdego miejsca. Jednak najbardziej gorący okres i tzw. „peak sprzedażowy" jest od początku października do 15. listopada, ze względu na święto św. Marcina, które obchodzone jest co roku 11. listopada.

Wykorzystujemy wiele sposobów dostawy rogali. Współpracujemy z takimi dostawcami jak: InPost, UPS, DPD. Dostarczamy również do paczkomatów oraz dajemy możliwość odbioru osobistego w jednej z 21 piekarni-cukierni NATURA. Mamy klientów indywidualnych, biznesowych, ale również sieci handlowe. Dlatego zdarzają się firmy, które decydują się na własną dystrybucję odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych rogali.

rogale św. Marcina/fot. mat. prasowe

Termin ważności Rogali Marcińskich wynosi 72 godziny. Wypieczony rogal w nocy, rano jest odebrany przez kuriera a następnego dnia trafia do klienta.

Jakich form używa Państwa firma do pakowania i zabezpieczenia zamawianych produktów?

- Standardowo rogale pakujemy w dwóch opcjach: w specjalnie do tego przygotowanych kartonikach: bezpłatne opakowanie ekologiczne dla 1,2,4 rogali oraz płatne opakowanie dekoracyjne karbowane. Każdy rogal ma swoją przegródkę, dzięki czemu jest zabezpieczony w pudełku. Kartonik jest oklejony banderolą, która nienaruszona w dostawie gwarantuje, że słodki upominek z Poznania dotrze zgodnie z przyjętymi przez nas standardami.

Dodatkowo do rogali jest możliwość zamówienia ciekawego gadżetu: activity booka, plakatu, kubka lub kolorowych skarpet w rogale. Hitem jest świeczka sojowa o zapachu Rogala Świętomarcińskiego.

Czy myśleli Państwo o ekspansji zagranicznej?

Rogale i produkty z oferty sklepu online Naturalnie Natura wysyłamy za granicę. Co do pozostałej oferty produktów sprzedawanych obecnie w sklepach stacjonarnych i póki co nie planujemy ekspansji zagranicznej.

Czy szukacie Państwo oszczędności w czasach kryzysu?

Na naturalnych i zdrowych produktach nie można oszczędzić, ponieważ ucierpiałaby na tym ich jakość. Koncentrujemy się na najważniejszych z nich i nie zamierzamy odpuszczać.