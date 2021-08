Produkty spożywcze, kosmetyki, pieluszki – najpopularniejsze zamówienia w Glovo

Za pomocą usługi „cokolwiek” użytkownicy Glovo mogą zamówić niemal wszystko. Fot. materiały prasowe

Zamawiamy dosłownie wszystko, niezależnie od naszego wieku, już nie tylko do dostawy ulubionych dań z restauracji czy cateringu, ale także zamówień niestandardowych. Glovo może pochwalić się już 3 milionami pobrań aplikacji od lipca 2019 roku. Najczęściej dzięki przyciskowi „cokolwiek” zamawiamy pojedyncze konkretne produkty spożywcze, pojedyncze ulubione kosmetyki, ale także artykuły pierwszej potrzeby, takie jak pieluszki czy produkty dla niemowląt.

Nie tylko jedzenie z restauracji

Jak się okazuje, chętnie zlecamy dostarczenie wprost pod nasze drzwi nie tylko podstawowych produktów spożywczych, ale także tych na specjalne okazje. Za pomocą usługi „cokolwiek” użytkownicy Glovo mogą zamówić niemal wszystko, o czym zamarzą. Musi być to oczywiście dostępne w zasięgu kuriera w danym mieście. Jeden z użytkowników zażyczył sobie zatem dostawę dwóch butelek wysokopółkowego czerwonego wina wartego kilkaset złotych, inny natomiast butelkę schłodzonego luksusowego szampana. Kurier Glovo ratował także zapominalskiego Pana przewiezieniem urodzinowego tortu i prezentu oraz bukietu dwudziestu długich róż, ale też dostarczał… konkretny model paneli podłogowych.

Polscy użytkownicy, równie chętnie co dania z ulubionych restauracji, zamawiają za pomocą Glovo także elektronikę. To właśnie elektroniczne gadżety relatywnie często dowożą nam miejscy kurierzy. Najdroższym zamówieniem tego typu złożonym za pomocą przycisku „cokolwiek” w Glovo była konsola Nintendo Switch oraz kontroler Switch – zestaw ten opiewał na kwotę 1530 zł. Kurier miał za zadanie dostarczyć także słuchawki Apple AirPods czy konkretny głośnik Bluetooth. Jak widać, zakup konkretnych produktów, nawet gadżetów służących do rozrywki z dostawą w ciągu kilkudziesięciu minut stały się czymś zupełnie naturalnym. Nawet jeśli mowa tutaj o gadżetach elektronicznych, których sam wybór i zakup jest często sporą przyjemnością dla fana nowinek technologicznych.

Przeczytaj także: Glovo też stworzy dark stores

Z czym mierzą się kurierzy

Jednym z zamówień, które były niemałym wyzwaniem dla realizującego je kuriera w Polsce, był masażer do stóp, ale także zestaw damskich ubrań. Były to konkretne jeansy o kroju skinny high waist oraz koszulka z krótkim rękawem i nadrukiem. Niemożliwe? A jednak! Hiszpanie tak bardzo przyzwyczaili się do korzystania z usług miejskich kurierów, że kurier pracujący dla katalońskiego giganta delivery dostał zlecenie, w którym użytkownik poprosił go o zajęcie miejsca w kolejce do… wypożyczenia luksusowego jachtu na Ibizie. Niestety tego typu usług nie ma jeszcze w ofercie Glovo.