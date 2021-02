Produkty YOPE dostępne na Amazon UK

fot. materiały prasowe

Od stycznia produkty polskiej marki YOPE są dostępne w jej oficjalnym sklepie na AMAZON UK. Debiut na platformie to kolejny krok w długofalowej strategii sprzedażowej na świecie. Dotychczas kosmetyki i środki czystości YOPE dostępne były stacjonarnie w sklepach sieciowych na terenie Wielkiej Brytanii, a portfolio produktowe obejmowało kategorie: pielęgnacja ciała, włosów oraz sprzątanie domu.

„Wielka Brytania to jeden z naszych kluczowych rynków eksportowych. Naturalnym krokiem było więc otwarcie się na nowe możliwości sprzedaży, jakie daje własny sklep na platformie Amazon UK. Zależało nam, aby samodzielnie zarządzać kontem na platformie, mając pełny wpływ na wszelkie strategiczne decyzje. Wymagało to oczywiście wielu miesięcy przygotowań: rozpoznania rynku, planowania produkcji i logistyki na skalę światową oraz dopracowania procedur eksportowych. Dodatkowo zadbaliśmy o zbudowanie atrakcyjnego dla klienta storefrontu , a także o wsparcie marketingowe na platformie. To kolejny etap, dzięki któremu realizujemy cel globalnej rozpoznawalności marki. ” – mówi Maciej Dulski, Chief Digital Officer YOPE

„Otwarcie naszego sklepu na platformie Amazon UK to tylko początek ambitnej przygody YOPE ze światowymi marketplace’ami na całym globie. Nowe otwarcia wkrótce!” – dodaje Maciej Dulski.

Produkty YOPE są obecnie dostępne w 20 krajach Europy, w tym w m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Holandii.