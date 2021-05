Prof. Bombol, SGH na EEC Online: To pokolenie Z będzie dyktować większość trendów

Małgorzata Bombol dyrektor Instytut Zarządzania Wartością, SGH; fot. PTWP

Generacja Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, to rozsądni konsumenci, którzy widzą wiele zagrożeń i martwią się o przyszłość planety. W ciągu najbliższych 10 lat to oni będą dyktować większość trendów którym będziemy musieli się podporządkować – mówiła Małgorzata Bombol dyrektor Instytut Zarządzania Wartością, SGH, podczas EEC Online.

- W tej chwili żyje w Polsce około 6 generacji. Mamy generację powyżej 85 roku życia oraz generację cichą – są to starsi konserwatywni konsumenci. W e-commerce są oni niewidoczni – mówiła Małgorzata Bombol podczas sesji Future II. Rozmowy o trendach przyszłości.

- Mamy baby boomers i generację X, Y i Z. Najbardziej przyszłością planety martwią się dwie ostatnie generacje: generacja Y, czyli millenijna i generacja Z, czyli urodzeni po 1995 roku. Ta ostatnia to generacja niedoceniana, często są to nastolatki i można pomyśleć, że co oni mogą wiedzieć. Ale to oni, plus generacja millenijna, będą wyznaczali oczekiwania wobec handlu, konsumpcji i świata e-commerce. To właśnie generacja Z mówi, że np. loty na weekend w Europie są „obciachowe”, bo pozostawiają ślad węglowy. Czy komuś z generacji baby boom, która zachwycała się takimi możliwościami, przyszłoby to do głowy? Tu obserwujemy istotną zmianę pokoleniową – dodała.

Jak tłumaczyła dyrektor Szkoły Głównej Handlowej, generacja Z to rozsądni konsumenci, którzy widzą wiele zagrożeń. - Może jeszcze nie dziś, ale w ciągu najbliższych 10 lat to oni będą dyktować większość trendów którym będziemy musieli się podporządkować – powiedziała.