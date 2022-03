Program ochrony kupujących w e-sklepie. Startują e-mediacje wzorowane na Amazon i Allegro

Zakłada, że spory z kupującymi rozstrzygać będą niezależni mediatorzy sądowi a składanie skarg odbywać się będzie w witrynach sklepów.



Honorową mediatorką i ambasadorką Centrum jest Joanna Jabłczyńska, radca prawny i aktorka.

Jeden system zgłaszania problemów

Podobne programy ochrony kupujących już od dawna działają na największych platformach handlowych, takich jak Amazon czy Allegro. W sklepach internetowych były jednak do tej pory niedostępne. W rezultacie klienci często wybierali właśnie platformy, bo tam czuli się pewniej. Nowy program Ultima RATIO ma to zmienić. Pomysłodawcy proponują jeden system zgłaszania problemów i mediacje online. Centrum jest już wpisane do rejestru UOKiK i notyfikowane Komisji Europejskiej.

Reklamacje w zewnętrznym systemie

Sklepy uczestniczące w programie instalują na swojej stronie widget Ultima RATIO. Pozwala to ich klientom składać skargi dotyczące zakupów. Podobnie jak w przypadku platform handlowych, problemów nie zgłasza się sprzedającemu. Klienci zgłaszają je wyspecjalizowanej jednostce, która posiada narzędzia do ich szybkiego załatwiania. Rozmowa przebiega „pod okiem” tej jednostki a sprzedający jest „tylko” stroną postępowania. Mediatorami w takiej e-mediacji są notariusze, adwokaci, radcowie prawni i inne osoby posiadając wykształcenie prawnicze.

Sklepy honorują decyzje mediatorów

Podobnie jak w przypadku platformach handlowych, i tutaj sklep powinien zastosować się do przedstawionej przez mediatora propozycji. Jeżeli tego nie zrobi, Centrum może zerwać współpracę.

- Aby zaoferować klientom program ochrony kupujących, sklep powinien wykupić miesięczny abonament w wysokości od 199 zł netto. Aktualnie klient, mając do wyboru: kupić dany produkt w sklepie lub na platformie, najczęściej decyduje się na to drugie rozwiązanie. Tam czuje się bezpieczniej. Dzięki programowi jest szansa, by to zmienić - mówi Robert Szczepanek, pomysłodawca rozwiązania, prezes zarządu Causa Finita S.A., operatora Centrum.

Ultima RATIO., Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny działa od 3 lat przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP i rozstrzyga sprawy wyłącznie online. Nie ma konieczności stawiania się gdziekolwiek czy fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności – wszystkie czynności można wykonać bez wychodzenia z domu czy biura, o dowolnej porze. Arbitrami Ultima Ratio są notariusze, adwokaci i radcowie prawni. Mają na wydanie wyroku statutowo 3 tygodnie, choć jak pokazuje praktyka średni czas, jaki upływa od złożenia pozwu do rozstrzygnięcia sprawy, to 19 dni.