Program szkoleniowy od Google i SGH, staże w NASK

Bezpłatny program Umiejętności Jutra skierowany jest do osób, które poszukują pracy oraz nowej ścieżki kariery. Tegoroczna edycja w formule online potrwa 8 tygodni, podczas których 8 tysięcy uczestników i uczestniczek będzie rozwijać się w marketingu internetowym, analityce, narzędziach chmurowych oraz podstawach projektowania UX.

Szansa na płatny staż

Program Umiejętności Jutra jest elementem szerszej inicjatywy szkoleniowo-stażowej, realizowanej w partnerstwie z NASK, GovTech, Pełnomocnikiem ds. Polityki Młodzieżowej - Piotrem Mazurkiem, z Google oraz SGH. Absolwenci i absolwentki programu będą mogli ubiegać się o 500 płatnych staży w ramach programu Kariera Jutra, przygotowanego przez NASK. Po pierwszej edycji staż rozpoczęło ponad 500 osób. Po drugiej turze szkoleń, na absolwentów będzie czekać kolejne 500 płatnych staży w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych.

6 tysięcy certyfikatów

Celem pierwszej edycji programu Umiejętności Jutra była pomoc młodym osobom w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej lub przebranżowieniu się w szczególnie trudnych czasach, które przyniosła pandemia.

– Podczas pierwszej edycji obserwowaliśmy ogromne zainteresowanie programem, zgłosiło się aż 25 tysięcy osób. Jednocześnie to zainteresowanie przełożyło się na bardzo wysoką skuteczność programu - ponad 56% osób, które rozpoczęło program, ukończyło go, co jest rzadko spotykane w przypadku tak obszernych szkoleń internetowych. Prawie 2 tysiące absolwentów i absolwentek – mówi Łukasz Pietrzak z Google. – Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe nie maleje. Rynek pracy idzie w kierunku większej automatyzacji i cyfryzacji, stąd wciąż potrzebni są specjaliści w tym zakresie.

- Program, łączący jakość nauczania SGH i jej specjalistów oraz zaplecze technologiczne Google, wyposaża młodych ludzi w niezbędne kompetencje przyszłości, którymi są właśnie umiejętności cyfrowe – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkolenie swoim charakterem przypominać będzie skondensowany program studiów podyplomowych, jednak skupiony w całości na wiedzy praktycznej. Program łączy dawkę codziennej wiedzy na platformie - około godziny zajęć, z regularnymi spotkaniami na żywo 2-3 razy w tygodniu.

Ponadto tegoroczna edycja Umiejętności Jutra będzie oferowała dodatkowe wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet. W ramach programu uczestniczki będą mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach, które pomogą im wejść na rynek pracy lub powrócić do pracy po dłuższej przerwie. Spotkania skupią się na budowaniu CV, szukaniu zatrudnienia i rozmowach rekrutacyjnych.

Więcej informacji o programie oraz zapisy na stronie www.umiejetnoscijutra.pl

W programie może wziąć udział każda osoba powyżej 18. roku życia, która nie pracuje w agencji marketingowej lub reklamowej oraz nie zdobyła certyfikatu 1. edycji szkoleń. Udział w programie Umiejętności Jutra jest bezpłatny, a tegoroczna edycja jest ostatnią związaną z e-commerce i marketingiem internetowym. Absolwenci i absolwentki programu będą mogli ubiegać się o 500 płatnych staży w ramach programu Kariera Jutra, przygotowanego przez NASK.