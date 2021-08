Property Forum 2021: Jak e-commerce zmienia handel

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

Zapraszamy na dyskusje o rynku centrów handlowych i sektorze handlu w Polsce:

2 września 2021 r., 12.00-13.00

Handel w cieniu pandemii

Wprowadzenie do sesji – rozmowa z cyklu Real Estate Reviews: W jaką stronę zmierzają rozwój i transformacja handlu? Mark Pilkington, Book Author, Retail Therapy

2 września 2021 r., 13.45-14.45

Jak e-commerce zmienia handel

Wprowadzenie do sesji – rozmowa z cyklu Real Estate Reviews: #futureofshopping. Galerie handlowe w świecie omnichannel, Dinu de Kroon, the partner leading, McKinsey’s Digital Capability Centers in Europe

Będą z nami m.in.:

Aleksander Walczak, prezes zarządu, Dekada

Grzegorz Mroczek, wiceprezes zarządu, CREAM Property Advisors

Michał Górski, CEO, Schwitzke Górski

Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Cała agenda Property Forum 2021 i więcej o wydarzeniu na www.propertyforum.pl