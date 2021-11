Protest AgroUnii pod hasłem Patohandel Stop. Działacze mówią o Amazonie

Agro Unia pod hasłem "Patohandel Stop!" protestuje przeciwko wyzyskowi w wielkich korporacjach. Ponadto żąda przywrócenia do pracy w Amazonie Magdy Malinowskiej i płacenia przez amerykańskiego giganta e-handlu podatków w Polsce.

Przypomnijmy, że Magda Malinowska po 6 latach pracy w Amazonie została dyscyplinarnie zwolniona. Związkowcy uważają, że bezpodstawnie.

- Black friday to dzień w którym powinniście pomyśleć o wyzysku pracowników i rolników na całym świecie. Praca ponad siły, zmuszanie do nadgodzin, represje za działalność związkową - to się dzieje w Polsce.

Robią to goganci handlu a politycy się na to zgadzają - podają działacze.