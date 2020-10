Przed e-commerce ogromne perspektywy rozwoju. Potwierdził to debiut Allegro

Fot. Shutterstock

11 października na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowały akcje Allegro. Debiut był bardziej niż udany - akcje podrożały o ponad 50 proc. Wcześniej redukcja w zapisach dla inwestorów indywidualnych wyniosła 85 proc. Można powiedzieć, że rynek giełdowy, na którym inwestują nie tylko polskie, ale też zagraniczne instytucje finansowe, zweryfikował wartość sektora e-commerce w Polsce. Zdecydowanie na plus.

Giełdowy ewenement

Allegro biło wszelkie rekordy. Najpierw, na etapie zapisów na akcje, średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85 proc. W dniu debiutu akcje podrożały o 51,2 proc., do 65 zł wobec ceny w pierwszej ofercie publicznej ustalonej na 43 zł.

Przeczytaj także: Amazon z dobrymi wynikami za trzeci kwartał dzięki sprzedaży online

Po bardzo udanym debiucie, Allegro od razu stał się największą spółką notowaną na warszawskim parkiecie. Już kilka dni późnej, po sesji 14 października, weszło w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20, obok takich firm jak PKO BP, PKN Orlen, KGHM, czy PZU. To nie wszystko, w dniu 27 października, w czasie sesji wycena Allegro przekroczyła 100 mld zł, co jest ewenementem w historii GPW.

Co to wszystko oznacza dla sektora e-commerce w Polsce? - To największy debiut giełdowy od lat. Eksperci spodziewali się wzrostów notowań po wielkim sukcesie oferty publicznej, jednak początek sesji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Moim zdaniem, debiut Allegro pozytywnie zweryfikował polski sektor e-commerce. Powiem dalej - jestem pewna, że zainspirował pozostałych graczy e-commerce działających na naszym rynku do wejścia na GPW – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

Zdaniem Katarzyny Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzającej Mobile Institute, debiut Allegro na giełdzie to na pewno sukces. - Nie wiem, czy rozpatrywałabym to w kategorii polskiego e-commerce, chociaż na pewno otwiera to drogę innym znaczącym podmiotom z tego sektora. Allegro to silna spółka, świetna marka i mnóstwo ludzi pracujących na co dzień na sukces tej organizacji. Tak naprawdę chyba nikt nie spodziewał się innego wyniku tego debiutu niż wzrost. Obecnie Allegro jest nie tylko największą notowaną spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale ma też największy udział w portfelu indeksu WIG20, który wynosi 14%. Oznacza to, że zmiana jego kursu ma większy wpływ na indeks niż analogiczna zmiana kursu CD Projekt, czy też PKO BP – zauważa.

Rozpędzony pociąg

Rozwojowi e-commerce sprzyja z pewnością pandemia, która wymusza izolację społeczną. Wiele osób, do tej pory nie obeznanych z zakupami online, musiało zacząć odwiedzać sklepy internetowe.