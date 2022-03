Przesyłki kurierskie w sklepach Stokrotka Express

Klienci sklepów Stokrotka Express w jednym miejscu mogą zrobić zakupy, a także skorzystać z usługi kurierskiej nowego operatora. To wygodne rozwiązanie i oszczędność czasu. Wdrożenie kolejnego kuriera do sieci sklepów Stokrotka koordynuje Pointpack S.A., partner technologiczny, odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy z sieciami handlowymi oraz kurierskimi.

Klienci chcą mieć możliwość wyboru czasu i miejsca odbioru przesyłki



- Rozwijając usługi kurierskie w sklepach Stokrotka, odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, którym zależy na możliwości zrobienia zakupów i skorzystania z popularnych usług w jednym miejscu. Rozwój zakupów internetowych sprawił, że rośnie zapotrzebowanie na odbieranie przesyłek szybko, blisko domu, przy okazji załatwiania codziennych spraw, jakimi są zakupy. Zadowolenie klientów z dostępności takiej usługi w sklepach Stokrotka sprawiło, że zdecydowaliśmy się na jej rozszerzenie i dołączenie nowego operatora, firmy GLS. Nadawać i odbierać paczki korzystając z usługi kurierskiej

GLS można już we wszystkich sklepach Stokrotka Express – informuje Daria Raganowicz, Specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

- Współpraca firmy kurierskiej GLS, sieci handlowej Stokrotka oraz operatora technologicznego Pointpack to kolejny przykład na to, że możliwe jest wypracowanie takich rozwiązań, aby synergia logistyczna obniżała koszty pierwszego i ostatniego kilometra. Elastyczność usług jest dla nas najważniejsza, ponieważ najlepiej odpowiada aktualnym oczekiwaniom i potrzebom klientów. Rozwój e-commerce rzeczywiście odgrywa tu istotną rolę. Indywidualni klienci coraz częściej chcą mieć możliwość wyboru czasu i miejsca

odbioru przesyłki oraz nadania paczki szybko i sprawnie. Dlatego systematycznie rozwijamy sieć tego rodzaju punktów. Zależy nam na tym, by mobilni klienci mieli je po drodze i mogli z nich korzystać np. przy okazji zakupów. Dogodny dojazd do punktów oraz oferta handlu czy usług znajdujących się w danej lokalizacji mają tu duże znaczenie – mówi

Szymon Lauer, Dyrektor Ds. Rozwoju Produktów, GLS Poland.