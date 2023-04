Przesyłki Pocztex w sklepach Żabki i Eurocash bez konieczności wydruku etykiety

Klienci, którzy coraz chętniej i coraz więcej transakcji handlowych dokonują drogą on-line, oczekują dziś szybkiej i łatwej obsługi przesyłek.

Przesyłka bez konieczności wydrukowania etykiety

Poczta Polska rozwija usługi dla kupujących i sprzedających w Internecie. W grudniu ub.r. zyskali oni możliwość wysyłania paczek w sklepach Żabka, a w lutym bieżącego roku – również w marketach należących do sieci Eurocash. Przesyłki Pocztex odbierać można z kolei w blisko 17 000 lokalizacji na terenie całego kraju.

Kolejnym krokiem mającym na celu ułatwienie procesu obsługi paczki po stronie klienta jest udostępnienie możliwości nadań bezetykietowych. Przesyłkę można wysyłać bez konieczności wydrukowania etykiety dzięki sieci Pocztex Punkt.

– Nadania bezetykietowe to kolejny kamień milowy dla naszej usługi kurierskiej Pocztex. Wcześniej do wysłania przesyłki potrzebowaliśmy drukarki, nożyczek i taśmy. Komplikowało to i wydłużało proces przygotowywania paczki. Na szczęście te czasy odchodzą w zapomnienie. Dzięki dodatkowej funkcjonalności, Pocztex oferuje już wysłanie przesyłki bez etykiety. Wystarczy na paczce markerem lub flamastrem napisać unikalny, wygenerowany wcześniej indywidualny numer przesyłki. W ten sposób przygotowaną paczkę można zanieść do jednego z wielu tysięcy sklepów, funkcjonujących w ramach sieci Pocztex Punkt i wygodnie wysłać do adresata – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Nowa funkcjonalność jest odpowiedzią Poczty Polskiej na zainteresowanie klientów szybkimi, bezproblemowymi i wygodnymi rozwiązaniami w zakresie wysyłki i odbioru przesyłek. Poczta Polska skupia się na rozwoju multikanałowości usługi. Klient może wybrać najdogodniejszą formę odbioru zakupów spośród trzech możliwych wariantów: Pocztex Punkt – dostawa do sieci punktów, która obejmuje blisko 17 000 lokalizacji w całej Polsce, Pocztex Automat – dostawa do automatów paczkowych, zlokalizowanych w całym kraju i Pocztex Kurier – doręczenie przez kuriera pod wskazany adres.

Przesyłki kurierskie klientów biznesowych i detalicznych

Z drugiej strony Poczta Polska, wspólnie z partnerami, np. partnerem technologicznym Pointpack rozszerza także współpracę o nowe funkcjonalności. Dotyczy to zarówno obsługi przesyłek kurierskich klientów biznesowych, jak i detalicznych.

– Razem z naszymi partnerami pracujemy zarówno nad rozszerzaniem sieci punktów odbioru przesyłek kurierskich, jak i rozwijaniem nowych funkcjonalności usług w obszarze punktów i automatów kurierskich. Dzięki wieloletniej współpracy z Pocztą Polską możemy zaoferować coraz większy wybór dogodnych lokalizacji, które dają klientom wygodę i możliwość szybkiego odbioru oraz nadania przesyłki nie tylko blisko miejsca zamieszkania czy pracy, ale także na trasie codziennych podróży – komentuje Marek Piosik, prezes spółki Pointpack.

Aktualnie sieć punktów Pocztex Punkt tworzą, obok placówek pocztowych, punkty partnerskie – sklepy: Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek oraz Arhelan. Zarówno nadawca, jak i odbiorca, mogą skorzystać z pełnego spektrum godzin otwarcia marketów, aby wysłać lub odebrać paczkę. W ramach sieci Pocztex Punkt przesyłka czeka na klientów przez 7 dni od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia, a punkty czynne są w godzinach 6–23.

Klienci mogą wysłać swoje paczki w punktach partnerskich poprzez stronię pocztex.pl, od teraz także bez drukowania etykiety. Jak podkreśla poczta, opcja odbioru i wysłania paczki w sklepie przyczynia się również do ochrony środowiska, dzięki zmniejszeniu liczby kilometrów pokonywanych przez kurierów, a co za tym idzie – emisji CO2.