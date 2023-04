Przez te błędy e-commerce traci klientów

Nieprzyjazna strona internetowa

Nieintuicyjny i nieprzyjazny dla urządzeń mobilnych projekt strony internetowej jednym z najczęstszych powodów, dla których klienci opuszczają sklep. Dlaczego? Handel mobilny bardzo szybko staje się preferowanym kanałem zakupów. Jak wynika badań ARC Rynek i Opinia, już co drugi Polak do zakupów przez internet używa urządzeń mobilnych (51%), a aż 40% korzysta w tym celu z aplikacji na smartfonie. Z kolei aplikacje zakupowe posiada aż 69% społeczeństwa w Polsce.

- Strona internetowa powinna być więc łatwa w nawigacji i responsywna na urządzeniach mobilnych, aby klienci mogli łatwo przeglądać produkty i dokonywać zakupów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Jeżeli projekt strony internetowej jest nieintuicyjny i nieprzyjazny dla urządzeń mobilnych sklep traci tym samym dużą część klientów - wskazuje Daniel Malinowski.

Mało zróżnicowane opcje płatności

Kolejnym wyzwaniem w e-commerce jest pomijanie zróżnicowanych opcji płatności. Klienci lubią podejmować decyzje osobiście w zakresie swoich finansów. Powinni mieć zatem możliwość dokonywania płatności za pomocą zarówno tradycyjnych, jak i nowszych metod.

- Do tych pierwszych zalicza się karty kredytowe, czy przelewy, a do drugich BNPL (z ang. buy now pay later), czy portfele elektroniczne. Ograniczanie opcji płatności powoduje utratę określonych grup klientów. Przykładowo, jeżeli zależy nam na klientach z pokolenia Z, wówczas nieodzowne będzie wdrożenie w sklepie płatności odroczonych. Jest to bowiem forma płatności, z której te grupy wiekowe korzystają coraz częściej. Potwierdzają to dane Mokka - wśród użytkowników aplikacji aż 63% klientów to osoby poniżej 40 roku życia. Jak wskazuje raport E-Izby w Polsce z opcji buy now pay later korzysta co już 7 internauta. Klienci chcą po prostu płacić za produkty w sposób, który jest dla nich najwygodniejszy i sklep e-commerce powinien im to zapewnić - wyjaśnia przedstawiciel firmy Mokka.

Niskiej jakości zdjęcia i opisy produktów

Kolejnym powszechnym błędem w e-commerce jest korzystanie z niskiej jakości zdjęć i zbyt krótkich opisów produktów. Zdjęcia powinny być wysokiej jakości tak, by klienci mogli dokładnie obejrzeć produkt. Nie mniej ważny jest opis przedmiotu, który powinien być jasny i szczegółowy, by klienci mieli pełną wiedzę o przedmiocie przed dokonaniem zakupu.

- W przypadku ubrań istotną kwestią jest np. kolor prezentowanej odzieży, pokazanie faktury tkaniny czy produktu w określonej stylizacji, szczegółowa informacja o rozmiarze, a w przypadku młodszych pokoleń liczy się także informacja o tym, czy produkt został wykonany z sposób ekologiczny. Brak dobrych zdjęć i opisów będzie skutkował nie tylko niższą sprzedażą, ale też wyższymi kosztami logistycznymi generowanymi przez zwroty - mówi ekspert.

Brak zachęt zakupowych

Jednym z najważniejszych elementów wspierających sprzedaż internetową jest właściwa ekspozycja call to action - „dodaj do koszyka” lub „kup teraz”, w tym nadanie wyraźnych akcentów kolorystycznych dla najważniejszych elementów. Co dodatkowo może zmotywować klienta?

- Klienci uwielbiają otrzymywać rabaty, kody, kupony i inne zachęty do zakupów. Brak takich ofert w e-commerce może negatywnie wypływać na wyniki sprzedażowe. Dlatego, aby przyciągnąć klientów i zachęcić ich do dokonania zakupów. sklep e-commerce powinien równie często wykorzystywać aktywności promocyjne (rabaty, upusty czy łączenie produktów, aby zaproponować niższą cenę dla „wielosztuk” itp.) - uważa Daniel Malinowski.

Słaba nawigacja

Brak opcji wyszukiwania i filtrowania produktów, a także dobrej nawigacji to kolejny błąd w e-commerce, który może prowadzić do niezadowolenia klientów. Strona internetowa powinna mieć intuicyjny system wyszukiwania produktów, który pomoże klientom szybko znaleźć dokładnie to, czego szukają. Nawigacja strony powinna być również jasna, aby klienci mogli łatwo przeglądać produkty. Brak tego typu rozwiązań powoduje, że klienci nie mogąc znaleźć odpowiedniego produktu opuszczają sklep. I trudno oczekiwać, że klient będzie spędzał godziny na przeglądaniu produktów, które nie trafiają w jego oczekiwania.

Ukryte opłaty dodatkowe

Klienci często rezygnują z zakupów w sklepie, gdy są zaskakiwani dodatkowymi opłatami lub nieprzyjazną polityką zwrotów. Brak klarownej informacji o dodatkowych opłatach powoduje, że klient czuje się oszukany i opuszcza sklep.

- W ten sposób tracimy klienta nie tylko raz. Tego typu osoba raczej nie wróci do danego sklepu w przyszłości – wrażenie można zrobić tylko raz. Warto mieć na uwadze, że przejrzysty i transparentny sposób komunikacji dotyczy nie tylko ceny produktu, kosztów dostawy czy zwrotów, ale także finansowania zakupów ratalnych. Oferując klientom płatności odroczone, czy kredyty powinniśmy mieć ten aspekt na uwadze - podsumowuje ekspert firmy Mokka.