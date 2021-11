Przychody Allegro wzrosły o 32,9 proc. do ponad 1,2 mld zł

Wartość sprzedaży brutto (GMV), czyli ogółem towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w III kwartale o 19,9% r/r do 9,9 mld zł.

Przychody wzrosły o 32,9% r/r do ponad 1,2 mld zł. Średnie roczne wydatki na aktywnego kupującego po raz pierwszy przekroczyły 3.000 zł.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 5,6% r/r do 13,3 mln i o 0,8% kw/kw, co oznacza powrót do kwartalnych wzrostów. Coraz większy wybór i konkurencyjne ceny przekonały do pozostania konsumentów, którzy skorzystali z oferty Allegro w czasie pandemii.

Wskaźnik jakości obsługi NPS, czyli miara zadowolenia klientów, utrzymuje się w III kwartale niezmiennie na najwyższym w branży poziomie 77,4.

Skorygowana EBITDA grupy, czyli wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych, wyniosła w III kwartale 472 mln zł i była wyższa o 15,5% r/r.

Dźwignia finansowa spadła na koniec września do 1,8x.

Przyspieszenie ekspansji międzynarodowej – 4 listopada grupa podpisała Umowę Sprzedaży Akcji, czyli Umowę SPA, rozpoczynając proces przejęcia Grupy Mall. Klienci i sprzedawcy będą mogli mogą liczyć na korzyści z dostępu do regionalnej platformy e-commerce, której skalę Allegro i Grupa Mall będą zwiększać. Zakładając uzyskanie zgody UOKiK, przejęcie zostanie sfinalizowane w pierwszej połowie 2022 roku.

Wyznaczono nowy cel dla Allegro Pay – ponad 1,5 mld zł pożyczek udzielonych w tym roku. W zakresie odroczonych płatności i pożyczek ratalnych osiągnęliśmy poprzedni cel roczny w wysokości 1,0 mld zł już we wrześniu, do czego przyczyniło się udostępnienie tych produktów wszystkim konsumentom i rekordowa sprzedaż podczas Smart! Week.

Projekty Delivery Experience nabierają rozpędu. Rozpoczął się okres pilotażu kompleksowej usługi logistycznej One Fulfillment by Allegro w gronie wybranych sprzedawców. W ubiegłym tygodniu Allegro uruchomiło też własną sieć automatów paczkowych w ramach nowej marki – One by Allegro.



- Rok po naszym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie widzimy, że przedstawiony inwestorom plan innowacji dla sprzedawców i klientów przynosi dobre rezultaty, tworząc mocne fundamenty dla naszej działalności w przyszłości. W tym kwartale porównujemy okresy bez lockdownu zarówno w bieżącym, jak i w ubiegłym roku. Cieszę się, że także w takich warunkach nie tylko odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe, ale pokazujemy znaczne postępy w rozwoju naszej działalności – mówi prezes Allegro, François Nuyts.

Co trzeci Polak jest aktywnym kupującym na Allegro