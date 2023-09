Przychody Allegro z działalności w Polsce wyższe o 18,4 proc.

Allegro spełniło prawie wszystkie oczekiwania na drugi kwartał, wyraźnie przekraczając cele na poziomie skorygowanego zysku EBITDA. Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupów online świetnie sobie radzi pomimo niełatwych warunków makroekonomicznych.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła piąty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,3 mln w drugim kwartale. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się zaś o 9,4% r/r do 3 664 zł, przyspieszając też tempo wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Zwyżkujące GMV i średnia prowizja od sprzedaży (take rate) przy jednoczesnej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 22,1% r/r do 673,4 mln zł w drugim kwartale i o 25,6% w pierwszym półroczu.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową grupy, zwiększyła się o 10,3% r/r w drugim kwartale i o 15,4% r/r w pierwszym półroczu. Przychody grupy wzrosły o 8,5% r/r w drugim kwartale i o 31% w pierwszym półroczu, a skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA urósł o 19,9% r/r w drugim kwartale i o 17,3% w pierwszym półroczu.

Allegro rozwija biznes w Czechach

Allegro.cz ruszyło pełną parą 31 lipca. Nowa platforma grupy daje czeskim konsumentom największy wybór na rynku, obejmujący ponad 150m ofert z >20 tysięcy sklepów. To kluczowy krok w międzynarodowej ekspansji grupy. Platforma ma już prawie 600 tysięcy aktywnych kupujących, a liczba użytkowników programu Smart! na Allegro.cz przekroczyła 200 tysięcy. Wraz z biznesami przejętej przez Allegro Grupy MALL, smartowiczów w Czechach jest już łącznie 650 tysięcy.



Segment MALL, obejmujący przejęte w ubiegłym roku biznesy, ograniczył nieco stratę skorygowanego wskaźnika EBITDA do 66,2m zł w drugim kwartale, skupiąjąc się na efektywności i przekształceniu dotychczasowych marek Grupy MALL w nowych sprzedawców na platformie Allegro.cz.

Allegro spodziewa się wzrostów w III kwartale

W trzecim kwartale 2023 r. Allegro planuje wzrost GMV z działalności w Polsce na poziomie 10-11% r/r, przy wzroście przychodów o 19-21% i przyspieszeniu tempa wzrostu skorygowanego zysku EBITDA do 30-32% r/r. Przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej spadnie w trzecim kwartale o 10-12% r/r, przychody będą o 32-34% niższe r/r, a skorygowana strata EBITDA wyniesie 100-110 mln zł. Wydatki inwestycyjne szacowane są na 85-95 mln PLN w Polsce i 20-25 mln PLN za granicą. Na poziomie skonsolidowanym, Allegro szacuje wzrost GMV w trzecim kwartale na 8-9% r/r, a przychodów na +3-5% r/r. Skorygowany zysk EBITDA grupy powinien być o 23-25% wyższy r/r, zaś skonsolidowany CAPEX na trzeci kwartał spodziewany jest na poziomie 105-120 mln zł.

Allegro uwzględniło w niniejszym komunikacie prasowym alternatywne mierniki wyników, które nie są zdefiniowane w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Chcemy upraszczać zakupy i sprzedaż by być ulubionym miejscem zakupów w Europie - zaczynając od naszego regionu. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że poczyniliśmy konkretne kroki w tym kierunku. Nieustannie poszerzana oferta i świetne ceny przyciągają coraz więcej konsumentów na Allegro, nawet jeśli wciąż są bardzo ostrożni jeśli chodzi o domowe budżety. Dzięki temu nieustannie rośniemy, nawet pomimo spowolnienia lub nawet spadku popytu konsumenckiego. W ciągu ostatniego roku skupialiśmy się ponadto na dyscyplinie kosztowej, co przełożyło się na znaczną poprawę marż i dodatkową gotówkę na finansowanie dalszego wzrostu. Allegro.cz, nasz nowy marketplace w Czechach, działa już pełną parą i daje czeskim konsumentom dostęp do najszerszego na rynku wyboru spośród ponad 150 milionów ofert. Zbilansowanie spadającej wartości GMV generowanej na stronach MALL i CZC zajmie trochę czasu, ale zbliżamy się do tego celu i jesteśmy przekonani, że te znane w Czechach marki będą odnosić coraz większe sukcesy jako kluczowi sprzedawcy na Allegro.cz. Będziemy bazować na naszych doświadczeniach na rynku czeskim przy otwieraniu marketplace’ów w kolejnych czterech krajach regionu w przyszłym roku - powiedział Roy Perticucci, prezes Allegro.

Allegro najlepszą platformą zakupów i sprzedaży w Polsce

Polski biznes Allegro, który odpowiada za niemal 94% GMV grupy, odnotował w drugim kwartale wyniki w większości zgodne lub lepsze od oczekiwań na wszystkich poziomach. Ponad 40% wzrostu GMV wygenerowały priorytetowe kategorie takie jak Supermarket, Zdrowie i Uroda, czy Moda, podczas gdy w innych kategoriach sprzedaż na Allegro trzymała się mocno. Liczba ofert przekroczyła 320 milionów, a wśród ponad 30 kluczowych marek debiutujących nas Allegro w drugim kwartale znalazły się Rossignol, Hansgrohe, Adamed, czy Mobil. Coraz szersza oferta i atrakcyjne ceny przyczyniły się do zwiększenia liczby aktywnych kupujących do 14,3 miliona i średniej wartości generowanego przez nich GMV o kolejne 9,4% r/r w drugim kwartale.

Wzrost GMV przy rosnącym wskaźniku take rate napędził przychody i przełożył się na większą od oczekiwanej poprawę marż.

Allegro Smart! i Allegro Pay - kluczowe marki Allegro, które już stały się synonimami wygodnych i przystępnych cenowo zakupów online - wciąż nawzajem zwiększają swoją atrakcyjności, napędzając jednocześnie biznes grupy dzięki inicjatywom dochodowym wprowadzanym w ostatnich kwartałach w obu produktach.

Wartość pożyczek przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay wzrosła o ponad połowę w ujęciu rocznym do 1,94 mld zł w drugim kwartale przy wskaźniku pożyczek zagrożonych na poziomie poniżej 1%. Wartość GMV sfinansowana dzięki Allegro Pay zwiększyła się w tym czasie o 53% r/r do 1,6 miliarda zł. Więcej kampanii Allegro Days oraz przesunięcie kampanii Smart! Week na drugi kwartał dodatkowo zwiększyło atrakcyjność oferty Allegro, a niedawno wprowadzoną Gwarancją Najlepszej Ceny już objętych jest ponad 300.000 produktów. Allegro ma już ponad 3000 automatów paczkowych One Box, dodatkowo poszerzając już i tak największą w Polsce sieć punktów odbioru dostępną na platformie.

Allegro.cz będzie punktem odniesienia przy otwieraniu marketplace’ów w pozostałych krajach Grupy MALL

Start Allegro.cz w Czechach z miejsca zwiększył całkowity rynek docelowy grupy do prawie 50 milionów klientek i klientów. Ponad 150 milionów ofert dostępnych na nowej platformie to ponad 10-krotnie więcej niż u konkurencji. Jednocześnie, Allegro.cz ma najlepszą cenę na większości monitorowanych na czeskim rynku produktów. Ponad 20 tysięcy sklepów sprzedaje na nowej platformie, która już ma prawie 600,000 aktywnych kupujących i ponad 200,000 użytkowników Smart! - największego programu lojalnościowego w Czechach, który wraz z beneficjentami w sklepach MALL i CZC obejmuje 650,000 użytkowników. Około 50 milionów ofert na Allegro.cz jest już objętych dostawą Smart!, a lokalne formy płatności, logistyki czy obsługi klientów zostały już w pełni na nowej platformie uwzględnione.

Pierwsza w historii duża kampania marketingowa Allegro w Czechach zwiększyła wspomaganą świadomość marki do około 80% w jedynie cztery tygodnie, a apka platformy jest obecnie jedną z trzech najczęściej ściąganych aplikacji w Czechach. Wraz z rosnącym ruchem na stronie, Allegro jest przekonane, że nowa platforma będzie napędzać GMV grupy. Doświadczenie z uruchamiania Allegro.cz posłuży za punkt odniesienia przy planowanych na przyszły rok startach nowych marketplace’ów w krajach regionu, w których Allegro jest obecne dzięki przejęciu Grupy MALL.