Przychody Esotiq z e-commerce wzrosły do 33 mln zł

Esotiq ma sklepy własne jak i farnczyzowe

W 2020 r. polski producent bielizny damskiej wraz z podmiotami odnotował 173,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk neto wyniósł 3,8 mln zł (-0,7 proc. r/r), natomiast EBITDA 22,7 mln zł (wzrost 4,7 proc. r/r). Grupa E&H skokowo zwiększyła sprzedaż w Internecie. Przychody w kanale e-commerce wyniosły 33 mln zł (wzrost 97 proc. r/r).

- . Marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 61 proc. i była wyższa od poziomu z 2019 roku. Sytuacja finansowa Grupy pomimo ograniczeń w handlu jest bardzo dobra, poziom gotówki na koniec 2020 r. wyniósł rekordowe 9,3 mln zł. Pamiętajmy, że branża odzieżowa była jednym z tych sektorów gospodarki, które w okresie pandemii ucierpiały najmocniej – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

- Zdywersyfikowana i elastyczna sieć sprzedaży, w skład której wchodzą: sklepy własne, franczyzowe, hurt i multibrandy oraz kanał e-commerce szybko dostosowała się do rynku w czasie pandemii. Sprzedaż w intrenecie osiągnęła rekordowy poziom 33 mln zł. Kanał e-commerce, poza coraz istotniejszą funkcją sprzedażową, pełni również rolę efektywnego narzędzia marketingowego i komunikacyjnego w relacjach z klientkami. Coraz większą popularnością cieszy się nasza aplikacja brafittingowa – IDEALNE DOPASOWANIE®, z której w ubiegłym roku skorzystano ponad 70 tys. razy. Liczba Klientów ESOTIQ CLUB na koniec 2020 r. wynosiła ponad 1,16 mln uczestników, co oznacza ok. 16% przyrost r/r – podkreśla Adam Skrzypek.

Przeczytaj także: Primark i Kubota wśród nowych najemców Posnanii

- Mimo że minione miesiące charakteryzowała bezprecedensowa zmienność i niepewność, nasze plany i ambicje pozostają niezmienne. Chcemy dalej rosnąć i rozwijać wszystkie kanały sprzedaży – zarówno tradycyjny przez otwarcie nowych salonów w atrakcyjnych lokalizacjach oraz inwestować w e-commerce – zapowiada Adam Skrzypek.

Na koniec 2020 r. Grupa posiadała 312 salonów, w tym w tym 242 sklepy franczyzowe, o łącznej powierzchni 19 405 m 2. Na poziomie jednostkowym w 2020 Esotiq & Henderson S.A wypracował 171,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, odnotowując 7,8 mln zł EBIT oraz 1,05 mln zł zysku netto