Przychody Pointpack rosną wolniej od oczekiwań. Jakie problemy może mieć firma?

Pointpack opublikował szacunek przychodów za czwarty kwartał 2021 r., na poziomie 14,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 29% rok do roku i o 19% kwartał do kwartału. Wzrost jest niższy niż zakładali analitycy Ipopema.

- Wzrost przychodów o 29% r/r jest poniżej minimalnego wzrostu rozmiaru sieci. Sieć na koniec okresu pomiędzy czwartym kwartałem 2020 i trzecim kwartałem 2021 zwiększyła się o co najmniej 48%, a efektywnie jeszcze więcej, co sugeruje, że prawdopodobnie spółka doświadcza jakiś problemów ze wzrostem wolumenów. W szczególności, ze wzrostem szerokiego rynku, z efektywnością kurierów, z jakością dodawanych punktów PUDO do sieci, ze zmianami w cyklu życia punktów, z tempem dodawania kurierów do punktów, lub z dowolną kombinacją powyższych potencjalnych problemów – napisali analitycy w raporcie.

- Wskazujemy, że choć nowe punkty nie powinny mieć takiej efektywności jak już dojrzałe punkty, to efektywność starszych punktów powinna się poprawiać i kontrybuować do wzrostu r/r. Dlatego w naszej ocenie wzrost tylko o 29% r/r przychodów jest zaskakująco niski, nawet uwzględniając wpływ rozwiązania umowy z Philip Morris, który mógł wcześniej niż myśleliśmy wpłynąć na przychody – dodali.

- W naszej opinii jednak ważniejsze niż wyniki za 4Q21E wydaje się (…) przygotowanie biznesu pod kątem potencjalnych skutków współpracy Żabki z InPostem w przyszłości – oceniają analitycy.

Sieć punktów PUDO. Prezes spółki w wywiadzie dla PAP opublikowanym 21 stycznia 2022 poinformował, że sieć punktów PUDO spółki osiągnęła około 17k punktów, w porównaniu do około 16k punktów wymienionych w wywiadzie z końca listopada, 12.8k punktów zaraportowanych na koniec września 2021 oraz 8.3k punktów będących w sieci na koniec 2020 roku. - Od końca listopada oczekiwaliśmy integracji tylko kilkuset punktów, dlatego podtrzymujemy naszą prognozę 16.3k punktów na koniec 2021 roku – napisano w raporcie.

Platforma Pointpack jest systemem aplikacji, który integruje z systemami firm kurierskich kasy fiskalne, systemy kasowe oraz automatów nadawczo-odbiorczych („AMP”) w punktach sieci handlowych. Dzięki platformie Pointpack sieci handlowe stając się punktami nadawczo-odbiorczymi („PUDO”, „pick up, drop off”) zyskują możliwość współpracy z wieloma firmami kurierskimi (korzystając z dodatkowych przychodów i ruchu), podczas gdy kurierzy zwiększają swój zasięg.

W 2021 Pointpack podpisał lub rozszerzył umowy z grupą Eurocash, Carrefourem, Lidlem i Martes Sport, podczas gdy Poczta Polska ogłosiła pilotażowy program w Biedronce przy użyciu platformy Pointpack.

Autorem raportu jest Marcin Nowak.