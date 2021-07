Przychody Pointpack wzrosły w II kwartale

Pointpack szacuje, że przychody w II kw. br. wzrosły o ponad 26 proc. fot. Shutterstock

Zarząd spółki Pointpack S.A. oszacował przychody spółki w okresie 1 kwiecień – 30 czerwiec 2021 r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ok. 12 140,0 tys. zł co stanowi wzrost o 26,4 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2020 r., kiedy to wyniosły 9 603,0 tys. zł oraz wzrost o 13,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., w którym osiągnęły 10 681,1 tys. zł.

Zarząd spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za drugi kwartał 2021 r.

Przypomnijmy: klika miesięcy temu zarząd Pointpack podjął decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu przeprowadzenie pilotażu automatów kurierskich w sieci Pointpack. Ewentualne wdrożenie automatów kurierskich do sieci Pointpack będzie miało na celu rozszerzenie zakresu usług oferowanych partnerom Pointpack – zarówno firmom kurierskim jak i sieciom handlowym.