Przychody Zalando w górę o 20 proc.

Zalando obsługuje obecnie ponad 34 milionów aktywnych klientów w całej Europie. Firma podała dobre wyniki za drugi kwartał.



- Pomimo trudnego otoczenia handlowego w marcu, firma rozwijała się zyskownie w okresie od stycznia do czerwca. Wolumen towarów brutto (GMV - sumaryczna wartość transakcji, które zostały zawarte na j platformie.) wzrósł o 25,1 procent do 4,72 miliarda euro (pierwsza połowa 2019: 3,77 miliarda euro), a przychody wzrosły o 19,6 procent do 3,56 miliarda euro (I półrocze 2019: 2,98 miliarda euro).

W tym samym okresie Zalando osiągnęło skorygowany EBIT (zysk przed opodatkowaniem) w wysokości 113,3 mln euro przy marży w wysokości 3,2 procent (I półrocze 2019: 108,1 mln euro, przy jednak nieco wyższej, bo wynoszącej 3,6 procent marży).

Zalando planuje podwoić tempo wykorzystania platrformy sprzedażowej.

- Kluczowe inicjatywy obejmują przyspieszenie programu partnerskiego, a także program Connected Retail, który umożliwia stacjonarnym detalistom łatwe skalowanie ich cyfrowego biznesu i który okazał się bardzo skuteczny podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa - czytamy w komunikacie firmy.