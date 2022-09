Przygotować się na nieprzewidziane. Jaka przyszłość czeka e-commerce?

Jakie trendy pozostaną w polskim e-commerce?

- 400 sklepów stacjonarnych - tyle mieliśmy w momencie wybuchu pandemii. Dlatego musieliśmy się szybko przesunąć w kierunku e-commerce. Czas popandemiczny jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że klient tak zdecydowanie wróci do sprzedaży offline, ewidentnie tęskniąc za stacjonarnym doświadczeniem zakupowym. Dla nas sytuacja jest jak najbardziej komfortowa, ponieważ to czego nie sprzedaliśmy online, sprzedajemy w bardzo szybkim czasie offline. Aktualnie przychody online przynoszą ok. 30% zysku - wskazuje Krzysztof Nitsch, vice-president Marketing Investment Group.

Michał Przybysz, digital & customer experience director Super-Pharm, nawiązał do swojego doświadczenia w IKEA, gdzie odpowiadał za wprowadzenie e-commerce i rozszerzenie kanałów sprzedaży. - Po uderzeniu pandemii, e-commerce uratował IKEA. Wcześniej wprawdzie można było zamawiać produkty w internecie, ale sam koszt dostawy był zniechęcający i nie sprzyjał sprzedaży internetowej. Strategia firmy była silnie oparta o sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Wybuch pandemii był tak silnym ciosem dla wszystkich firma handlujących offline, że można pokusić się o stwierdzenie, że wprowadzenie e-commerce uratowało firmy.

- W aptekach sytuacja wyglądała inaczej. Tam sprzedaż poszybowała. Właściwie nie było produktu, który wówczas nie sprzedałby się w aptece. Ludzie kupowali wszystko w obawie przed całkowitym lockdownem. Super-Pharm praktycznie nie miał e-commerce w tym czasie. Tę gałąź uruchomiliśmy krótko przed pandemią. Wcześniej seć obecna była głównie w galeriach. Po kryzysie możemy powiedzieć, że efektywność zyskuje się dzięki wzajemnemu wsparciu online i offline - dodaje.

- Nie odbudowaliśmy ruchu w sklepach stacjonarnych do poziomów sprzed pandemii. Zmienił się jednak sposób zakupów. Klient jest zdecydowanie bardziej nastawiony na zakup niż tylko rozejrzenie się po sklepie. Wyzwanie z jakim musiały zmierzyć się istniejące już e-commercy to wyższa cena, którą musiały płacić za reklamę w sieci. Teraz z kolei spodziewam się, że ceny mogą spaść w związku z kryzysem energetycznym - podsumowuje Marek Prudel, e-commerce director Militaria.pl.

Nowe pokolenie, nowe trendy

- Jako firma nie rozwijamy sprzedaży second hand, która jest popularna wśród młodego pokolenia. Nie można jednak zaprzeczyć, że ten trend będzie nadal się rozwijał. Jest to nieprzerwany proces z którym wiele firm będzie musiało się zmierzyć - wskazuje Krzysztof Nitsch.

Militaria.pl poszerzyły się o nową grupę odbiorców - emerytów. - Musieliśmy podjąć takie działania, aby ich do siebie przekonać. Postanowiliśmy powrócić do sprzedaży telefonicznej. Nie możemy zapomnieć, że nie wszyscy przekonali się do sprzedaży online - mówi Marek Prudel.

- Emeryci korzystają z omnichannel. Teraz wrócili do zakupów offline, niemniej jednak pozostają w sieci - dodaje Michał Przybysz.

Jak przygotować się na nieprzewidziane w e-commerce?

- Nie możemy przestać być gotowi. Czasy są nieprzewidywalne i musimy umieć szybko podejmować odważne decyzje. Przykładem takiej decyzji była darmowa dostawa w czasie pandemii oraz uruchomienie bezterminowych zwrotów dla stałych klientów. Inną szybką zmianą było wprowadzenie prezentacji 360 - odpowiada Marek Prudel.

- Pandemia przygotowała nas na ciągłe i szybkie zmiany. Dlatego stawiam na zespół. Buduję niehierarchiczny model pracy w którym jest wielu młodych ludzi, bo to oni rozumieją swoje pokolenie i najnowsze trendy - zauważa Michał Przybysz.

Power of e-commerce. O cyfrowej przyszłości na FRSiH

Jaka przyszłość czeka polski e-commerce?

- Trzeba wycisnąć jak najwięcej z możliwości sklepów. Przed nami jeszcze większa technologizacja procesów. Zyskują na popularności chattboty. Pozwalają one na optymalizację kosztów utrzymania sklepu internetowego. Ponadto musimy budować lojalność u klienta, nie zapominając, że okres kryzysowy jest dobry do inwestycji - podsumowuje Marek Prudel

Przeczytaj również: Jaka przyszłość czeka polski e-commerce?