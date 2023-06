Przygotuj się do lata z marką SHEIN. Rusza kampania „Save money, live in style”

Lato to ulubiona pora roku Polek. Korzystamy z ciepłej pogody i nadrabiany zaległości z zimy, sięgając po nową odzież, kosmetyki czy akcesoria domowe. Mając to na uwadze, marka SHEIN rusza z kampanią

„Save money. Live in style!”, w ramach której znajdziemy szeroki asortyment akcesoriów w przystępnych cenach i promocjach nawet do -70%. W ofercie znajdują się urządzenia, które pomogą zadbać o nasze ciała i włosy, takie jak elektryczne maszynki do golenia, trymery, masażery do twarzy i ciała suszarki, lokówki czy prostownice. A wszystko to by pozwolić sobie na chwilę relaksu podczas intensywnych dni. Takie letnie, szybkie chwile kojarzą się przede wszystkim z aktywnością fizyczną i sportem w związku z czym w kolekcji nie mogło zabraknąć akcesoriów do ćwiczeń, dzięki którym zadbamy o swoją kondycję na wakacyjne wyjazdy i szalone odkrywanie nowych miejsc.

Nie zapomnij o swoim otoczeniu

W kolekcji „Save money. Live in style!” znajdziemy produkty nie tylko z kategorii uroda i zdrowie, ale również urządzenia domowe, które pozwolą stworzyć przytulną i stylową przestrzeń w atrakcyjnych cenach. Bez względu na to, czy szukasz nowoczesnych i designerskich dodatków takich, jak stylowe komplety pościeli, dekoracyjne poduszki, miękkie koce i piękne dywany, czy praktycznych akcesoriów lub urządzeń elektronicznych, jak spieniacze do mleka, odkurzacze, odświeżacze powietrza, w kampanii „Save money. Live in style!” znajdziesz wszystko czego potrzebujesz jednocześnie oszczędzając.

SHEIN nie ogranicza się jedynie do urody i wyposażenia wnętrza. Marka wprowadziła kolekcję „Top-Rated Brands”, w której znajdziemy produkty takich marek jak Enchen, Lenovo, Reletech, Ugreen i K-Skin. A wśród nich szczoteczki soniczne, elektryczne golarki, suszarki i lokówki, słuchawki bezprzewodowe, a także szeroki wybór akcesoriów do telefonów i komputerów, jak ładowarki czy USB.

Zamówienia jeszcze szybciej, dzięki QuickShip

Wybrane produkty z oferty SHEIN „Live in Style, Save Money” dostępne są w opcji QuickShip. Oznacza to, że dotrą do konsumenta w przeciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeszłości paczki od SHEIN mogły docierać do klientów nawet po dwóch tygodniach. Dzięki nowej opcji dostawy czas ten skrócony został o połowę. QuickShip obejmuje wybrane produkty z kategorii moda i akcesoria domowe. Kupujący mogą znaleźć produkty kwalifikujące się do usługi w zakładce QuickShip na stronie internetowej i aplikacji mobilnej SHEIN. Więcej informacji na temat QuickShip w Polsce można znaleźć na stronie https://pl.shein.com/campaigns/mallinfos.