PWC: Polski rynek e-commerce osiągnie wartość 187 mld

Sytuacja na rynku sprawia, że zapotrzebowanie na niezawodne, wydajne i dynamiczne systemy logistyczne ciągle rośnie. Automatyzacja przy użyciu systemu WMS firmy Reflex Logistics Solutions przekłada się na zwiększenie niezawodności magazynów, zapewniając większą wydajność i szybkość reakcji.

Konkurencja w sektorze, zatory w łańcuchach dostaw i duży wolumen pojedynczych zamówień – magazyny obsługujące e-commerce już teraz muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami, aby sprostać bardzo specyficznym potrzebom logistycznym e-handlu. Wraz z zawirowaniami rynkowymi wpływającymi na łańcuchy dostaw oraz ciągłym rozwojem e-commerce, optymalizacja systemów logistycznych stała się kluczowa dla sprawnego funkcjonowania wszystkich operacji.

- Obecne realia pracy magazynów dla e-commerce to przetwarzanie dużego wolumenu pojedynczych zamówień, które muszą być dostarczone błyskawicznie i ramach skomplikowanego harmonogramu. Łańcuchy dostaw polegają na codziennych operacjach magazynowych i wydajności procesów. Wraz z rosnącymi rozmiarami magazynów i coraz większą presją jak najszybszej realizacji zamówień, firmy zaczęły zdawać sobie sprawę, że do zarządzania wszystkimi procesami w środowisku o tak dużej kompleksowości przepływów potrzeba nowocześniejszych narzędzi. Automatyzacja i sprawne procesy logistyczne to przyszłość efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. A narzędzia przyszłości są już dostępne – nowe systemy WMS już teraz zmieniają kierunek ewolucji technologii magazynowych – mówi Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży Reflex w Hardis Group Polska.

Wydajność i dynamiczne zarządzanie zasobami mają kluczowe znaczenie

W związku z tym, że 89% organizacji planuje powiększyć rozmiary swoich magazynów do 2024 roku, zapotrzebowanie na pracowników dramatycznie wzrośnie. Jednak już teraz firmy borykają się z wieloma wyzwaniami, takimi jak niedobory pracowników czy zarządzanie wydajnością pracy. Skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi i lepsza komunikacja pomiędzy pracownikami są kluczowe, aby szybko reagować na zamówienia. Wdrożenie systemu WMS, który łączy widoczność w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych kontekstowych i inteligentnych czujników, może pomóc w optymalizacji stanu magazynowego poprzez automatyczne alerty i dynamiczne alokowanie zasobów.

Technologia ubieralna, system kompletacji sterowany głosem lub wdrożenie robotów mogą nie tylko pomóc w mechanizacji transportu opakowań jednostkowych, palet i paczek, ale także zapewnić większą wydajność przy złożonych harmonogramach dostaw. Zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym, automatyzację i analizę prognostyczną, systemy te są jednocześnie bardzo intuicyjne. Dzięki temu użytkownicy szybko uczą się obsługi systemu, co pozwala zwiększyć wydajność i z łatwością poradzić sobie w okresach większego obciążenia.

Dobrze zgrany zespół technologii i ludzi

Wraz z rozwojem e-commerce, powiększają się także rozmiary magazynów, co wiąże się także z koniecznością zarządzania znacznie większą liczbą pracowników jednocześnie. Automatyzacja pewnych zadań, w których roboty mogą z powodzeniem zastąpić ludzi, oznacza zwiększenie zasobów, a tym samym – poprawę wydajności. Wdrożenie nowego systemu WMS pozwala na skalowanie operacji w celu zwiększenia przepustowości, co może wpłynąć na konkurencyjność magazynów. Możliwość skalowania nie jest jednak jedynym aspektem, w którym automatyzacja może przynieść korzyść. Powiązanie wszystkich elementów: pracowników, sprzętu, procesów zmechanizowanych i zrobotyzowanych w czasie rzeczywistym skutkuje płynniejszym i bardziej wydajnym działaniem magazynu. Wówczas nawet przy gwałtownych wzrostach zamówień systemy są w stanie utrzymać stabilną wydajność.

Szybka reakcja

Klienci coraz częściej korzystają z tak wygodnych opcji, jak składanie zamówień online i odbieranie zakupionego towaru w swoim ulubionym sklepie. Chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów wymusiła na branży szereg zmian, w tym wprowadzenie usprawnień w systemie operacyjnym sklepów. Dzięki autonomicznym urządzeniom połączonym w ramach sprawnie działającego systemu, możliwe jest nie tylko optymalizowanie odbiorów, ale także obsługa coraz powszechniejszych zwrotów. Wyposażony w sztuczną inteligencję system WMS z możliwością przewidywania gwałtownych wzrostów zamówień może pomóc w zrównoważeniu ich przepływu.

- Jak pokazały ostatnie miesiące, szybkie reagowanie na zmiany jest kluczowe dla utrzymania działalności biznesowej. Pilne zamówienia stały się nową rzeczywistością logistyki. Firmy nie mogą ryzykować zakłócenia istniejących cykli realizacji zamówień, dlatego muszą wdrożyć funkcje, które pozwolą zrównoważyć obciążenie i jak najefektywniej poradzić sobie z napływem niespodziewanych zamówień. Nowe systemy WMS, takie jak Reflex firmy Hardis Group, oznaczają wiele korzyści dla firm, umożliwiając szybsze reagowanie na trendy, a jednocześnie zwiększając ich konkurencyjność pod względem czasu dostawy i jakości usług – podsumowuje Jarosław Dąbrowski.