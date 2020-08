Pyszne.pl: 85 proc. Polaków odkryło dla siebie nową kuchnię

fot. Pyszne.pl

Użytkownicy Pyszne.pl złożyli w ciągu 10 lat działalności serwisu ponad 40 milionów zamówień o łącznej wartości przekraczającej 430 mln euro (prawie 2 miliardy złotych) . Na przestrzeni ostatnich 5 lat serwis zanotował około 30-krotny wzrost. W 2019 roku Pyszne.pl wygenerowało dla 9,5 tys. restauracji prawie 15 milionów zamówień o łącznej wartości znacznie przekraczającej 700 mln zł (169,2 mln euro). Średnia wartość zamówienia sięgnęła 51 złotych.

85% Polaków w ciągu ostatniego dziesięciolecia odkryło dla siebie nową kuchnię świata. „Jedzenie z dowozem zmieniło nie tylko nasz sposób spożywania posiłków, ale również to, co jemy. Zamawiając, decydujemy się głównie na kuchnię inną od naszej tradycyjnej. Polacy w ostatniej dekadzie spróbowali taki potraw jak: sushi (55%), hummus (35%) czy curry (34%).” – mówi dr Tomasz Sobierajski, socjolog, badacz społecznych aspektów kultury jedzenia. Spośród trendów o znaczącym wpływie na to, co jemy, zdecydowanie najczęściej wskazywane było zdrowe odżywianie, wybrane przez 1/3 Polaków. Wegetarianizm i weganizm wpłynęły najsilniej na kulturę kulinarną według 9% z nas, przy czym w grupie wiekowej 18-24 lata tego zdania jest prawie dwa razy więcej osób.