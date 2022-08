Pyszne.pl: Schabowy nie tylko w niedzielę. Co Polacy jedzą najczęściej?

Pyszne.pl sprawdziło, które z dań kuchni polskiej wybieramy najczęściej. Królem w tym rankingu został kotlet schabowy, co dla wielu może nie być dużym zaskoczeniem. Od początku roku zamówiono ich aż ponad 350 tys. Jeżeli przyjąć, że pudełka, w których są one dostarczane, mają średnio 5 cm wysokości, oznacza to, że z takiej liczby zamówień można by ułożyć wieżę na prawie 18 km – to ponad 74 wysokości Pałacu Kultury.

Kolejny w zestawieniu jest rosół z wynikiem 330 tys. zamówień, a na ostatnim miejscu podium uplasowały się pierogi ruskie, które wybrano 320 tys. razy.

Polskie dania serwuje prawie 6 tysięcy restauracji współpracujących z Pyszne.pl w całym kraju. Zamówienia te stanowią blisko ¼ wszystkich zrealizowanych zamówień w serwisie od początku 2022 roku. Nie zawsze jednak dania te przybierają najbardziej oczywistą dla nas formę.

W jakich województwach znajdziemy najwięcej fanów rodzimych dań? Myśląc o polskich tradycjach, często przychodzi nam na myśl Małopolska z niezwykle bogatym historycznie Krakowem. Bardzo ważną rolę odgrywają w tym regionie także i kulinarne tradycje, a potrawy lub produkty stamtąd pochodzące, jest w stanie wymienić chyba każdy. Dlatego to właśnie tutaj, dania polskie są bezkonkurencyjnie najpopularniejsze – stanowią aż 27% zamówień. Zaraz za Małopolską plasuje się województwo świętokrzyskie, a na trzeciej pozycji ex aequo, znajdują się Śląsk i Opolszczyzna.



Pyszne.pl sprawdziło także w jakie dni Polacy zamawiają najwięcej dań kuchni polskiej. Wbrew pozorom, rekord nie przypada wcale na niedzielę. Największą liczbę zamówień (24,5%) z daniami naszej kuchni narodowej można odnotować w poniedziałki. Czy to oznacza, że odchodzimy od tradycyjnych niedzielnych obiadów i tego dnia coraz częściej fundujemy sobie bardziej egzotyczne potrawy? A może w tym czasie, spędzanym zazwyczaj w gronie rodziny, stawiamy jednak na własnoręcznie przygotowane pyszności?

Kolejnym dniem, kiedy najczęściej sięgamy do aplikacji po polskie potrawy jest wtorek, a zaraz za nim – środa. Warto zauważyć, że wartość ta spada konsekwentnie w każdym kolejnym dniu tygodnia, od poniedziałku aż do soboty.

Przeanalizowane przez Pyszne.pl dane są dowodem na to, że sympatia Polaków do narodowej kuchni wciąż jest bardzo silna. Natomiast trend serwowania jej z nowoczesnym twistem jest coraz bardziej popularny.