Pyszne.pl: Zatrudniamy ponad 1500 kurierów, stawiamy na elastyczność (wywiad)

Jaka jest sytuacja na rynku food delivery pod koniec 2022 roku?

Magda Stępniak, członek zarządu Pyszne.pl odpowiedzialna za logistykę dostaw w Polsce: Przede wszystkim, branża gastronomiczna musi mierzyć się z wieloma ekonomicznymi wyzwaniami - wszyscy powoli zaczynamy odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego i rosnących kosztów. Staramy się wspierać współpracujące z nami restauracje przez dodatkowe inwestycje w działania marketingowe i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i dostaw. Jest dla nas szczególnie ważne, by oferować jak najlepszą wartość i wygodę klientowi, jednocześnie zapewniając, że nasza usługa stanowi wartość dodaną dla restauracji i jej rozwoju. Okres jesienno-zimowy wiąże się również z mniejszą dostępnością kurierów. Wynika ona nie tylko z pogarszającej się pogody, ale także, na przykład, bliskości terminów egzaminacyjnych na uczelniach - wiele osób pracujących jako dostawcy to studenci.

Jak dużo restauracji partnerskich korzysta z waszej usługi logistycznej, a ile organizuje dostawy własnymi siłami?

Większość z 13000 restauracji z którymi współpracujemy korzysta tylko z miejsca na naszej platformie i dostarcza zamówienia własnymi siłami. Nasza usługa logistyczna dostępna jest obecnie w 30 miastach w kraju, jednak cały czas analizujemy sytuację i jeżeli pojawi się takie zapotrzebowanie ze strony lokalnych restauracji, będziemy pracować nad rozszerzeniem działalności o kolejne lokalizacje. Jeżeli restauracja nie ma wystarczająco dużych zasobów by organizować dostawy własnymi siłami, warto się do nas zwrócić. Współpraca z nami jest znacznie prostsza niż utrzymywanie własnej usługi dostawy. Oferujemy profesjonalną obsługę za z góry określoną stawkę - co daje partnerowi przewidywalność i możliwość kalkulacji kosztów.

Czy trudno znaleźć kurierów do pracy?

Jest to mocno uzależnione od sezonu. W okresie wiosenno-letnim jest zdecydowanie łatwiej. Wśród kurierów przeważają osoby młode, które, z uwagi braku szkoły czy uczelni, mają wówczas więcej wolnego czasu i są bardziej chętne do podejmowania pracy. Jesienią i zimą, kiedy wraca rok szkolny i akademicki, a pogoda się pogarsza, ich dostępność spada. Dotyczy to oczywiście nie tylko naszego biznesu - jest to charakterystyczne dla całej branży.

Jakie są warunki pracy w Pyszne.pl?, fot. mat. pras.

Ilu kurierów dla Państwa pracuje i jakimi warunkami pracy próbujecie ich przyciągnąć?



Nasz model współpracy z kurierami łączy w sobie elastyczność i przewidywalność, a przede wszystkim, w odróżnieniu od innych rynkowych graczy, nie przenosi na nich kosztów i ryzyk. Podpisujemy z kurierami umowy zlecenia, co daje im elastyczność i możliwość zgłaszania dyspozycyjności z tygodnia na tydzień - wielu z nich łączy tę pracę z innymi obowiązkami, na przykład studiami czy drugą pracą. Kurierzy otrzymują gwarantowaną stawkę godzinową, dzięki czemu zarabiają niezależnie od tego, czy wiozą akurat zamówienie czy nie. Oferujemy również bonus za zrealizowane zamówienia, ekwiwalent za pranie odzieży oraz dodatek za korzystanie z własnego telefonu. Udostępniamy również całkowicie za darmo rowery i skutery elektryczne, a jeżeli kurier porusza się własnym pojazdem, wypłacamy za to dodatek pieniężny. Zapewniamy również ubezpieczenie OC i NNW, co nie jest normą w branży.

W ramach współpracy przekazujemy także nieodpłatnie cały zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonywania pracy: torbę, kask oraz odzież przystosowaną do różnych warunków pogodowych.

Dla nas takie warunki to absolutny standard od początku uruchomienia usługi logistycznej w 2016 roku. Niestety, nie jest to standard rynkowy - cieszymy się, że udaje nam się wywierać pozytywną presję na konkurentów. W ramach naszej usługi logistycznej zatrudniamy obecnie ponad 1500 kurierów realizujących dostawy w 30 miastach w Polsce.

Niedawno w Pyszne.pl powstał związek zawodowy kurierów - co to dla Was oznacza?

Uznajemy i szanujemy wartość zgodnej z prawem reprezentacji pracowników. Pojawienie się związku zawodowego kurierów nie jest dla nas nowością - takie związki zawodowe funkcjonują już w innych krajach grupy Just Eat Takeaway.com i dialog z nimi jest normalnym procesem. Zapraszamy do konstruktywnej rozmowy i chcielibyśmy, aby działania takich organizacji obejmowały wszystkie podmioty na rynku - chcielibyśmy, aby standardy które reprezentujemy były powszechne dla całej branży.