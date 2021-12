Q-commerce rozładuje szczyt paczkowy?

Jak wynika z nowych badań Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego (FMI), w związku ze zbliżającym się sezonem świątecznym, ponad połowa konsumentów wyraża obawy dotyczące niedoborów produktów, ich wysokich cen i narażenia zdrowia podczas świątecznych zakupów żywnościowych.

Szczyt paczkowy wyjdzie poza swoje granice i dotknie sektora spożywczego, a także gastronomicznego – konsumenci zniechęceni stacjonarnymi zakupami szykują plan b, w którym usługi kurierskie odegrają pierwsze skrzypce.

Czy Mikołaj dowiezie pierogi?

Do szczytu paczkowego związanego m.in. z Black Friday czy poszukiwaniem prezentów dla bliskich, w tym roku dołącza także segment q-commerce i szybkich dostaw żywności. To trend, który żywo widać już w Stanach Zjednoczonych, gdzie klienci z miesięcznym wyprzedzeniem składają zamówienia na dostawy produktów spożywczych, które dotrą pod ich drzwi w zaplanowanym dniu.

Wraz ze wzrostem popularności zamówień mobilnych i internetowych w różnych branżach, konsumenci zwrócili się w stronę rozwiązań, które mogą ułatwić im intensywny czas przygotowań. Tegoroczne świąteczne plany konsumentów obejmują również zakup gotowych dań w sklepie (22%) oraz zamówienie posiłków z restauracji (18%) . Do tej pory zainteresowaniem gotowymi daniami świątecznymi najbardziej cieszyły się firmy cateringowe, jednak Polakom na dobre wszedł już również nawyk zamawiania dań z restauracji - które mogą spodziewać się przez to wzmożonego zainteresowania usługami także w okresie świątecznym.

Ostatnia mila

By sprostać nowym nawykom zakupowym, zarówno sieci hipermarketów, jak i restauracje otwierają własne e-sklepy, jednak coraz chętniej współpracują także z ekspertami ostatniej mili, którzy mogą zaoferować planowanie dostawy produktów z wyprzedzeniem.



Według Statista, liczba osób korzystających z usług dostawy jedzenia w całej Europie ma osiągnąć 96,9 mln do 2024 roku. Rozwój tego rynku zależy jednak od liczby chętnych do rozwożenia dań. W polskim krajobrazie ostatniej mili funkcjonuje dużo firm pośredniczących między restauracjami, a klientami, jednak dla wielu restauratorów czy sklepów spożywczych oferowane przez nich warunki są często niekorzystne - zaczynając od wysokich prowizji, przez narzucone strategie promocji, materiały wizualne czy brak dostępu do bieżących danych, np. o niemożności realizacji zamówienia.

– Rynek zdominują przedstawiciele usług ostatniej mili, którzy uwolnią podmioty na rynku od silnych zależności zewnętrznych, jakie często spotykane są przy współpracy z marketplace’ami żywieniowymi. Przy tak dużym zainteresowaniu zamówieniami online, restauratorzy i segment e-grocery powinien funkcjonować w modelu bez-prowizyjnym i rozwinąć autonomiczne modele dostaw, które zagwarantują lepsze czasy dostawy i usprawnią logistykę, zdejmując ciężar z głów przedsiębiorców – komentuje Agnieszka Majewska, General Manager w firmie Stuart.