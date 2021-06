Quick commerce, roboty, high bay - trendy, które zmienią rynek magazynów

Boom na magazyny trwa. W 2020 roku popyt na powierzchnie magazynowe sięgnął rekordowego poziomu 4,8 mln mkw., fot. ,mat. pras.

Jak wynika z analiz JLL, pod względem popytu Polska była w ubiegłym roku trzecim, najbardziej aktywnym rynkiem magazynowym w Europie. Zapotrzebowanie na powierzchnie w tym sektorze generują przede wszystkim sieci handlowe, operatorzy logistyczni i producenci, głównie z sektora spożywczego i FMCG. Oto siedem najważniejszych trendów na rynku magazynowym według liderów branży nieruchomości komercyjnych zrzeszonych w Proptech Foundation.

Zwiększone zapotrzebowanie rodzi wiele możliwości, ale i wyzwań. Aby sprostać rynkowym wymaganiom oraz oczekiwaniom, deweloperzy magazynowi stawiają na nowe technologie

Quick commerce

Jak pokazują analizy Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, motorem wzrostu polskiego rynku są globalne trendy. Pierwszym jest rewolucja w globalnych łańcuchach dostaw i przenoszenie do Europy produkcji z Azji. Liczy się teraz bliskość rynku zbytu, nawet za cenę większego kosztu produkcji w Europie. Drugim jest wzrost zainteresowania małymi magazynami miejskimi, głównie na potrzeby e-commerce i szybkich dostaw w aglomeracjach miejskich (tzw. quick commerce).



Według badań Deloitte, już 37% Polaków korzysta z opcji zakupów online z dostawą do domu. Taki odsetek konsumentów decydujących się na zakupy z dowozem to najwyższy wynik w historii badania Global State of the Consumer Tracker. Dlatego też sieci handlowe decydują się na inwestycje w magazyny miejskie - chcą skrócić czas potrzebny na dostarczenie produktu zamówionego online.

Magazyny obsługujące procesy quick commerce to jeden z najszybciej rosnących segmentów na rynku. Tego typu obiekty muszą nie tylko znajdować się w świetnej lokalizacji, ale zapewniać wysoki poziom automatyzacji procesów, aby retailerzy mogli zrealizować obietnicę dostawy zakupów w ciągu dwóch godzin od zamówienia.

Roboty

Wysoką automatyzację procesów w magazynach pozwalających zrealizować obietnice quick commerce zapewniają nie tylko odpowiednie systemy informatyczne do zarządzania zamówieniami i pracą, ale także roboty. Jak pokazują dane IFR (Międzynarodowej Federacji Robotyki), w 2019 roku (to najbardziej aktualne dane) Polska była 14 rynkiem na świecie pod względem sprzedaży robotów.

Roboty są wykorzystywane w sektorze magazynowym, aby usprawnić pracę dużych magazynów. Najemcy i właściciele powierzchni magazynowych działający w e-commerce coraz częściej decydują się na zastosowanie automatyki i robotyki dla usprawnienia operacji takich jak dostawy czy kompletowanie zamówień.



W magazynach działają przede wszystkim automatyczne sortery, skanujące produkty po kodach QR, czy koboty, czyli tzw. współpracujące roboty, które wybierają i kompletują paczkę. Wyręczając tym samym człowieka i minimalizując zapotrzebowanie na pracę zespołu magazynowego w nocy.

Zielone technologie