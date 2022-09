Radial z większym magazynem w MLP Pruszków II

Firma Radial zawarła z MLP Group nową umowę dotyczącą najmu dodatkowych 8,1 tys. m2 w ramach MLP Pruszków II. W ten sposób podwoiła wykorzystywaną powierzchnię magazynową w tym centrum logistycznym. Z nowo zamówionej przestrzeni z początkiem sierpnia br. najemcy zostało już wydane blisko 6,5 tys. m2. Pozostała część zostanie przekazana na początku listopada br.

Operator logistyczny do podwarszawskiego centrum logistycznego wprowadził się około dwa lata temu. Wynajął wówczas nieco ponad 9 tys. m2, z czego 8,1 tys. m2 stanowią magazyny, a około 1 tys. m2 przeznaczone jest na nowoczesne biura i powierzchnie socjalne. W zawarciu obecnej umowy oraz tej sprzed dwóch lat, najemcę wspierała agencja doradcza Axi Immo.

Radial świadczy usługi fulfillment dla sektora e-commerce

Radial, należący do grupy Bpost (Poczta Belgii), jest operatorem logistycznym. Należy do globalnych liderów świadczących usługi fulfillment dla sektora e-commerce w zakresie realizacji dostaw B2C i B2B oraz specjalizujących się w zarządzaniu zamówieniami w omnichannel. W ramach oferowanych usług zapewnia m.in. profesjonalne zarządzanie wysyłką krajową oraz międzynarodową, w tym zapewnia pełen zakres działań w zakresie logistyki przyjęcia towarów, wydania oraz zwrotów.

„Firma Radial jest naszym kolejnym klientem, który w ostatnim czasie zwiększą wynajmowaną powierzchnię w MLP Pruszków II, korzystając z wciąż bardzo dużego potencjału rozbudowy tego centrum logistycznego. Dzięki nowej umowie niemal podwoiliśmy zakres współpracy. Nasi partnerzy doceniają bardzo elastyczne podejście MLP Group do ich bieżących potrzeb i skali prowadzonego biznesu. Kluczowa dla nich jest również doskonała lokalizacja centrum w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, a jednocześnie w pobliżu węzła autostrady A2” – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.