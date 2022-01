Rafał Brzoska jednak nie zostanie akcjonariuszem Medicalgorithmics

Rafał Brzoska w październiku 2021 roku złożył wstępną, niewiążącą ofertę objęcia nowych akcji Medicalgorithmics uprawniających do 50 proc. głosów na WZA spółki bezpośrednio przez inwestora lub za pośrednictwem wskazanego przez niego podmiotu. Jednak teraz potencjalny inwestor wycofał się z zaangażowania kapitałowego w spółkę.

Rafał Brzoska odstąpił od dalszych negocjacji

- Jak wynika z otrzymanego przez spółkę pisma, inwestor uznał, że warunki biznesowe transakcji, jak również obecny moment cyklu gospodarczego oraz zwiększona zmienność rynków finansowych nie dostarczają wystarczających powodów co do kontynuacji negocjacji nad przeprowadzeniem potencjalnej transakcji. W konsekwencji negocjacje dotyczące objęcia akcji spółki zostały zakończone - czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę

Zarząd Medicalgorithmics zadeklarował, że nadal będzie prowadzić przegląd opcji strategicznych oraz działań optymalizacyjnych w tym nakierowanych na rozwój sprzedaży.

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Dzięki multidyscyplinarnej grupie badaczy i developerów firma Medicalgorithmics wprowadza na rynek przełomowe rozwiązania technologiczne. Opracowuje algorytmy, oprogramowanie i urządzenia, a następnie wdraża je do produkcji. To pozwala jej świadczyć usługi telemedyczne: diagnostyki arytmii oraz nadzoru procesu telerehabilitacji kardiologicznej tysiącom pacjentów na świecie.