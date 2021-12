Rafał Brzoska kupuje akcje InPostu, by upewnić rynek, że spółka jest na dobrej drodze

Poniedziałek, 6 grudnia, notowany na giełdzie Euronext w Amsterdamie InPost tracił kolejny dzień z rzędu i ustanowił swoje historyczne minimum na poziomie 8,96 euro. Tym samym akcje były niżej o prawie 40 proc. niż jeszcze miesiąc wcześniej i 44 proc. niżej od ceny z tegorocznego debiutu, która wyniosła 16 euro. Przyczyną ostatnich wyprzedaży akcji były opublikowane wyniki za III kwartał oraz zredukowane w dół prognozy dotyczące rozwoju rynku e-commerce. Znaczenie ma też rosnąca konkurencja.

Sytuację odwróciły informacje o zakupach akcji dokonanych przez członków zarządu z prezesem i założycielem spółki Rafałem Brzoską na czele. Transakcji dokonano w poprzednim tygodniu poprzez A&R Investments i zakup 200 tys. akcji. Pozostali insiderzy kupili nieco wcześniej mniejsze pakiety od 15 do 100 tysięcy, które łącznie z tym Rafała Brzoski kosztowały 3,6 mln euro.

Pieniądze wydane przez zarząd i właścicieli miały upewnić rynek, że wszystko jest na dobrej drodze w rozwoju spółki. Póki co chyba się to udało, ponieważ od przekazania informacji akcje InPostu odbijały momentami o ok. 15 proc. Obecnie notowane są w okolicach 10,30 euro za sztukę.

