Rafał Brzoska na EEC: będzie rósł popyt na najtańszą i najlepszą formę dostawy (wideo)

W strategii długoterminowej InPostu energochłonność zawsze była traktowana priorytetowo. - Jeden kurier dowolnej firmy dziennie dostarcza około 765 paczek pod adres. Nasz kurier w piku świątecznym dostarcza około 1000 paczek bezpośrednio do odbiorców, a jeden paczkomat stojący w Warszawie w ciągu roku redukuje tyle emisji CO2, co dziewięć drzew. Im droższa będzie energia, tym większe będzie parcie rynku na dostawy zakupów e-commerce do paczkomatów. Będzie zwiększał się popyt na najtańszą i najlepszą formę dostawy - uważa Rafał Brzoska.