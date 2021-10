Rafał Brzoska o Pandora Papers

Organizacje biznesowe ws. InPostu

Przedstawiciele kilku organizacji biznesowych wydali oświadczenie w którym komentują medialne zamieszanie wokół spółki InPost.

" W związku z publikacją artykułu „Pandora Papers: Cypryjskie kombinacje twórcy InPostu” (...) zdumiewa nas sytuacja, w której artykuł czyni firmie zarzuty, opisując jej legalne działania. W pełni legalną częścią prowadzenia międzynarodowych firm jest bowiem korzystanie z infrastruktury prawnej innych państw członkowskich UE. W przypadku Cypru pomaga to skuteczniej chronić inwestycje np. na rynku rosyjskim.

Aby zapewnić czytelnikom możliwość dokonania samodzielnej oceny faktów,

apelujemy o umożliwienie firmie InPost prezentacji wyczerpujących wyjaśnień wobec zarzutów postawionych w artykule.

Na koniec pragniemy podkreślić, że InPost jest obecnie największą w Europie

platformą dostaw dla e-commerce! Podważenie wiarygodności narodowego

czempiona, dające pracę 13 tysiącom osób i wpłacającego do budżetu 113 mln podatku CIT (2020 r.) musi opierać się na twardych dowodach. Zniszczyć

wizerunek firmy jest bardzo łatwo, trudniej go odbudować. Dlatego nie ferujmy wyroków, bazując na wycinkowych informacjach."

Pod pismem podpisali się: Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan; Rafał Baniak, Pracodawcy RP oraz Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznes.

Rafał Brzoska tłumaczy

Swoje stanowisko zaprezentował również Rafał Brzoska, twórca InPostu.