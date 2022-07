Raport Alibaba: pandemię najlepiej przetrwały małe firmy, które postawiły na online

Małe i średnie firmy to główna grupa podmiotów obsługiwanych przez Alibaba Group, właściciela największych platform e-handlu na świecie (m.in. AliExpress, Alibaba.com, Lazada).

Według raportu Alibaby na świecie podczas pandemii w przypadku dwóch trzecich MŚP sprzedaż spadła o przynajmniej 40%. Im mniejsza firma, tym bardziej dotknął ją kryzys. Całkowicie zamknięto co czwartą mikrofirmę, zatrudniającą poniżej 10 pracowników oraz 16% firm małych, czyli zatrudniających od 10 do 50 osób. Szczyt złych nastrojów wśród przedsiębiorców przypadał na marzec 2020 roku, zaś Purchasing Managers' Index (PMI), czyli wskaźnik mówiący o skłonności menadżerów do inwestycji najniższą wartość osiągnął w połowie 2020 r. Obie wartości powróciły do normy w połowie 2021 r., a w Indiach nawet znacząco przewyższyły oczekiwania sprzed pandemii.

Spośród firm, które odnotowały wzrost, 47% uważa, że cyfryzacja była kluczem do sukcesu. Według raportu Alibaby sprzedaż detaliczna online gwałtownie wzrosła na takich rynkach jak USA, UE, Wielka Brytania, Ameryka Łacińska, Afryka i Tajlandia. Zdaniem autorów raportu wraz z rosnącym kryzysem łańcuchów dostaw paradoksalnie rosła sprzedaż międzynarodowa na małą skalę. Im mniejsza firma, tym bardziej polegała na współpracy z zewnętrznymi serwisami aukcyjnymi.

Niedopasowanie rządowej pomocy

Według raportu Alibaby w czasie kryzysu to najmniejsze firmy najczęściej szukały pomocy ze strony państwa. Robiło tak 17% firm zatrudniających do dziesięciu pracowników, prawie dwa razy więcej niż przedsiębiorstwa z 10-50 zatrudnionymi i czterokrotnie więcej od tych, którzy na pokładzie mieli 250 lub więcej osób. Interwencje rządowe zmniejszyły udział firm, którym brakuje płynności z 30% do 10% w porównaniu ze scenariuszem niezwiązanym z polityką. Zdaniem analityków OECD bez wsparcia rządowego upadki MŚP wzrosłyby o 6,15 punktu procentowego, co stanowiłoby 3,15% zatrudnienia.

– Instrumentami politycznymi najczęściej stosowanymi w celu przeciwdziałania niszczycielskim skutkom pandemii były odroczenia podatkowe, gwarancje kredytowe, pożyczki bezpośrednie i subsydia płacowe. Rządowa pomoc różniła się znacznie w zależności od kraju, ale poza wsparciem dla pracy zdalnej, rzadko uwzględniała cyfryzację i e-commerce, które jak pokazuje raport Alibaby w największym stopniu przyczyniały się do złagodzenia problemów. Opracowanie programu skutecznego wsparcia cyfryzacji przedsiębiorstw trwa dłużej niż wprowadzenie ulg finansowych, dlatego przedsiębiorcy częściej liczyli na samoistne dostosowanie się rynku niż pomoc rządu – podsumowuje Tomasz Cincio z Droplo.