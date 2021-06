Raport: E-commerce B2B jest wart ok. 450 mld zł

W czasie pandemii wartość e-commerce B2B urosła o 30 proc. Fot. Shutterstock

W czasie pandemii wartość e-commerce B2B urosła o 30 proc., a prognozy na 2021 mówią o wzroście o nawet 40 proc. Polski e-commerce B2B na koniec ubiegłego roku był wart ok. 450 mld zł.

Na koniec ubiegłego roku wartość zakupów polskich konsumentów w sieci wyniosła ok. 70 mld zł i wzrosła o ponad 40% rdr.

Handel internetowy między firmami (B2B) jest mniej widoczny na co dzień dla konsumentów, ale odbywa się na kilka razy większą skalę. Polski e-commerce B2B na koniec ubiegłego roku był wart ok. 450 mld zł.

Z raportu „E-commerce B2B – Biznes w sieci” przygotowanego dla Santander Bank Polska przez Mobile Institute wynika, że w czasie pandemii wartość e-commerce B2B urosła o 30%, a prognozy na 2021 mówią o wzroście o nawet 40 %.

– W ciągu ostatnich lat wyraźnie i stale rośnie odsetek klientów zamawiających i kupujących towary oraz usługi przez Internet. Dotyczy to zarówno konsumentów jak i firm. Dynamiczny wzrost zakupów wśród konsumentów, szczególnie z młodego pokolenia, wpływa dodatkowo na szybką digitalizację zakupów biznesowych. To właśnie młode osoby coraz częściej decydują o zakupach w firmach i będą oczekiwać rozwiązań równie wygodnych i intuicyjnych jak przy zakupach prywatnych. Przeniesienie przyzwyczajeń z zakupów konsumenckich do firm, wspiera przekonanie, że w całym 2021 roku dynamika e-commerce B2B może nie tylko utrzymać się na poziomie z 2020 roku, ale wzrosnąć i osiągnąć tempo rzędu 40 procent – mówi Małgorzata Nesterowicz, dyrektor ds. sektora usług i firm rodzinnych w Santander Bank Polska.

Handel internetowy B2B rośnie nieprzerwanie od wielu lat, na koniec zeszłego roku wyniósł ok. 447 mld złotych i wzrósł o ok. 30% rdr. Z wyliczeń analityków Santander Bank Polska wynika, że bez efektu pandemii wzrost wyniósłby około 9%, a wartość handlu około 375 mld złotych. Rośnie też odsetek firm kupujących online, od 2018 roku o 4%. Wśród kupujących biznesowo są też grupy, w których ten wzrost jest jeszcze wyższy. Jest to przede wszystkim sektor przemysłowy, gdzie jeszcze kilka lat temu zakupów online na rzecz firmy dokonywało 43% menedżerów, a obecnie jest to 63% (+20 p.p).

Boom na e-commerce w B2B jeszcze przed nami