Raport: Jedna trzecia e-konsumentów chce by sklep robiła za nich zakupy

Aby otrzymać spersonalizowane oferty, internauci są skłonni podzielić się swoimi danymi. Fot. Shutterstock

Aż 35 proc. internautów deklaruje, że chcieliby, aby e-sklep przypominał im o cyklicznych zakupach. Co więcej, jedna trzecia internautów chciałaby także, aby sklep dokonywał zakupów za nich. Wśród osób często kupujących w sieci taką odpowiedź podało aż 70 proc. – wynika z raportu Mobile Institute i Izby Gospodarki Elektornicznej.

Jak wynika z raportu Co (u)gryzie e-commerce, konsumenci rzadko kupujący w danym miejscu cenią sobie możliwość dokonania zakupów bez logowania. Inne potrzeby mają konsumenci często korzystający z danej witryny. - W przypadku częściej kupujących internautów ważniejszymi czynnikami są: wygodna dostawa, dostęp do dedykowanej aplikacji mobilnej oraz personalizacja oferty, która nie mogłaby mieć miejsca bez rejestracji i podania pewnych danych. Okazuje się, że pozostawienie swoich danych nie jest takie straszne, gdy ich efektem są wygodne zakupy i dedykowane oferty. W tym kontekście przedstawionych zostało internautom kilka koncepcji nowoczesnych rozwiązań zakupowych i okazało się, że są na nie otwarci – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zadali ankietowanym pytanie: Czy był(a)byś zainteresowana/ny taką usługą, gdyby sklep internetowy nie tylko przypomniał Ci o cyklicznym zakupie, ale dokonał go za Ciebie, jeśli wykupił(a)byś wcześniej taką usługę abonamentową? Sklep, korzystając z różnych algorytmów, mógłby dodać też do koszyka nowe produkty, których jego zdaniem potrzebujesz i poprosiłby Cię o ich zaakceptowanie. Był(a)byś zainteresowana/ny?

34 proc. pytanych odpowiedziało na to pytanie „raczej tak” lub „zdecydowanie tak”. Na nie lub raczej na nie było natomiast 66 proc. ankietowanych.

Aby otrzymać spersonalizowane oferty, internauci są skłonni podzielić się swoimi danymi (78 proc.). Przeciwnego zdania jest jedynie 22 proc. z nich. Jakie dane są w stanie udostępnić w tym celu e-sklepom? Są to przede wszystkim adres e-mail (34 proc.), imię (18 proc.) oraz płeć i wiek (17 proc.). Im częściej konsumenci dokonują zakupów online, tym są bardziej skłonni do pozostawienia różnych informacji na swój temat. Dotyczy to też w większym stopniu mężczyzn, niż kobiet.

Ponad jedna czwarta internautów chciałaby, aby dedykowany widget dostępny na stronie e-sklepu zapamiętywał ich i rozpoznawał przy kolejnej wizycie, aby lepiej obsłużyć ich zapytanie. Wśród osób, które już i tak często kupują w sieci, jest to już 46 proc. wskazań. Częściej dotyczy to także mężczyzn (31 proc.), jak i osób z pokolenia Silver Power, czyli powyżej 55 lat (59 proc. wskazań).

Jakie elementy powinny być zapamiętywane i rozpoznawane przed dedykowany widget na stronie e-sklepu? Według badanych zainteresowanych tym rozwiązaniem przede wszystkim strona, na której jest klient (34 proc.), historia jego zakupów i to, kim jest dany klient, czyli np. jego ostatni zakup, średnia wartość koszyka, najczęściej wybierane produkty (po 22 proc. wskazań).