Raty od Banku Pekao dostępne w bramce płatności Comfino

Marketplace płatności Comfino stworzony w 2021 roku przez giełdową spółkę Comperia.pl, dostarcza metody finansowania zakupów w e-commerce. Comfino działa jak wtyczka dla sklepów internetowych, po której zaimplementowaniu kupujący otrzymują dostęp do szeregu dedykowanych sposobów zapłaty za produkty lub usługi - płatności mobilnych, odroczonych płatności (BNPL) czy kredytów ratalnych.

Technologia i automatyzacja

Współpraca z Bankiem Pekao rozszerza możliwości finansowania zakupów oferowane e-sklepom przez Comfino. Produktem udostępnianym przez bank jest kredyt ratalny (raty 0% i raty odsetkowe) na kwotę od 300 do 20 000 zł. Wybierając rozwiązanie Banku Pekao S.A., klient może rozłożyć płatności do 60 rat oraz skorzystać z nawet trzymiesięcznego okresu karencji.

Bank Pekao S.A. korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, stawiając na prosty i szybki proces wydawania decyzji kredytowej dla klienta. Dzięki pełnej automatyzacji, taką decyzję można otrzymać każdego dnia i o każdej godzinie. Dodatkowo bank zapewnia szeroki wybór w pełni wirtualnych, wygodnych metod weryfikacji tożsamości: logowanie do własnej bankowości, przelew weryfikujący czy wideoweryfikacja (przez selfie).

– Partnerstwo z Bankiem Pekao, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, to kolejny kamień milowy w rozwoju Comfino – mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl, odpowiedzialny za wdrożenie Comfino. – Naszym głównym celem jest zapewnienie sprzedawcom w sklepach e-commerce, ale również w sklepach stacjonarnych, najbardziej odpowiednich oraz różnorodnych metod finansowania zakupów dla ich klientów. Cierpliwość konsumenta, szczególnie w internecie, jest dużo krótsza niż w sklepie stacjonarnym, dlatego szybkie finansowanie w e-commerce jest kluczowe, aby nie tracić klientów. Pekao poprzez zastosowanie nowych technologii, przyspiesza ten proces – podkreśla.

– Konsekwentnie realizując strategię Banku Pekao w zakresie rozwoju na rynku sprzedaży kredytów ratalnych, cieszymy się, że rozpoczęliśmy współpracę z Comfino udostępniając nowoczesny i bezpieczny wniosek o kredyt ratalny online. Zaprojektowane przez nas rozwiązanie odpowiada na rynkowe oczekiwania klientów w zakresie szybkiego, intuicyjnego i dostępnego procesu na każdym urządzeniu – komentuje Marcin Mikołajczak, dyrektor Biura Sprzedaży Ratalnej i E-commerce w Banku Pekao.

Comfino w ponad 500 e-sklepach

Comfino to pierwsza bramka płatności łącząca płatności dla klientów indywidualnych i firmowych dostępna dla sklepów internetowych, ale również stacjonarnych. Stanowi korzystne rozwiązanie dla sprzedawców, ponieważ nie muszą oni oddzielnie negocjować warunków wdrożenia nowych form płatności z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Nie potrzebują również angażować swojego działu IT, co jest konieczne przy decydowaniu się na oferty od różnych dostawców.

Obecnie z Comfino korzysta już ponad 500 e-sklepów, m.in. MKS Meble, Moderno Meble, Fumio.pl, ByBikes.pl czy platforma Kliniki.pl. Marketplace Comfino działa także stacjonarnie, na przykład w kilkudziesięciu salonach sieci DepilConcept. Wtyczka Comfino dostępna jest na czołowych platformach dostarczających rozwiązania dla sklepów internetowych np. PrestaShop, Shoper, SOTE, CStore, Sellingo, Shopgold. W zakresie finansowania zakupów, Comfino współpracuje z szeregiem fin-techów i banków (m.in. Twisto, BLIK, Brutto.pl, Alior Bank, Santander Consumer Bank, InBank).