Razem z InPostem tworzą system cyrkularnego obiegu opakowań dla e-sklepów. Dostali finansowanie

RE-ZIP z finansowaniem od Tangent Line

RE-ZIP pozyskał właśnie finansowanie od inwestorów z Danii (Planetary Impact Ventures oraz EIFO), Szwajcarii (Collateral Good Ventures) oraz polskiego funduszu Tangent Line. Wartość inwestycji wyniosła 3,1 mln euro.

RE-ZIP używa opakowań i toreb z opatentowaną metodą składania do wielkości koperty, aby docelowo zastąpić nimi zwykłe opakowania kartonowe i plastikowe torby w duchu zrównoważonego rozwoju rynku e-commerce.

Opakowanie od RE-ZIP, fot. mat. pras.

Koncepcja obiegu cyrkularnego RE-ZIP, dzięki opatentowanym i składanym opakowaniom, gęstej sieci punktów zwrotu i nowoczesnemu oprogramowaniu, rzuca wyzwanie opakowaniom jednorazowym na rynku e-commerce, umożliwiając sklepom internetowym zaoszczędzenie na kosztach opakowań i znaczne zmniejszenie emisji CO2.

RE-ZIP wierzy w cyrkularny e-commerce

Członkowie naszego zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Wierzymy w model cyrkularny w e-commerce, a inwestycja w RE-ZIP to nie tylko decyzja biznesowa. Jest ona przede wszystkim podyktowana postępującymi zmianami klimatycznymi, które mogą zostać powstrzymane wyłącznie poprzez proekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Ponadto, jako fundusz inwestycyjny odpowiedzialny społecznie, łączą nas wspólne cele i filozofia biznesu. Jesteśmy również zobligowani do raportowania naszego zaangażowania w tym obszarze. ESG wyznacza bardzo silne trendy w światowej gospodarce. Esencja zbiorów regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, społecznie odpowiedzialnym i wspierającym ochronę środowiska wraz z etycznymi regułami ładu korporacyjnego, to fundamenty zasad polityki inwestycyjnej funduszy zaliczanych do rodziny ESG – powiedziała Monika Borowiecka, Founding Partner w Tangent Line.

RE-ZIP jako pierwszy zaprojektował swoje rozwiązanie, w tym opakowanie tak, aby było w pełni ekologiczne. Dzięki 3-6-krotnemu obiegowi tego samego opakowania można ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 70-80% w porównaniu do najlepszych, jednorazowych opakowań kartonowych z recyklingu. Innym ważnym aspektem jest aspekt finansowy. Gdy klient zwróci opakowanie RE-ZIP do puntu zwrotu, otrzymuje voucher zniżkowy do sklepu internetowego na kolejne zakupy – stwierdził Thomas Fugl, Co-founder & CCO w RE-ZIP.

RE-ZIP razem z InPostem

Projekt RE-ZIP na rynku polskim rozwijany jest wspólnie z InPost pod brandem EkoBox. – Jako InPost zamierzamy być liderem zrównoważonych zmian w logistyce e-commerce. Angażujemy się w walkę ze zmianami klimatycznymi, a pomaga nam w tym nasz model biznesowy – rozwój sieci maszyn Paczkomat jest przykładem walki ze zmianami klimatycznymi przy rosnącym znaczeniu handlu elektronicznego. Projekt opakowań wielokrotnego użytku rozwijany wspólnie z RE-ZIP pod brandem EkoBox, to kolejny krok w kierunku zapewnienia kompleksowego, zrównoważonego rozwiązania dla sprzedawców i klientów – dodała Izabela Karolczyk-Szafrańska , Chief Marketing Officer w InPost.

Co wiemy o RE-ZIP

RE-ZIP oferuje system do obsługi opakowań wielokrotnego użytku sklepom internetowym i tym samym kupującym online w oparciu o unikalny model biznesowy gospodarki cyrkularnej, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy w pętli handlu elektronicznego. Po otrzymaniu zamówienia, kupujący są nagradzani kuponem rabatowym do sklepu internetowego na kolejne zakupy. Kupon ten otrzymują po zwrocie opakowania, które jest następnie transportowane do magazynu RE-ZIP, gdzie jest czyszczone i redystrybuowane ponownie do innego sklepu internetowego. Spółka realizuje swoją wizję w oparciu o cztery unikalne elementy – model biznesowy, opatentowane, składane opakowania, oprogramowanie oraz infrastrukturę do realizacji zwrotów opakowań.

RE-ZIP prowadzi działalność na rynkach w Danii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Belgii, a także w Polsce, wraz z InPost udostępnia usługę pod brandem EkoBox.