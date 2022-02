RedCart wprowadza odroczone płatności

„Kupuj Teraz – zapłać później” to forma płatności za produkty, zakładająca odroczoną realizację należności nawet do 30 dni – za którą nie jest pobierana żadna dodatkowa prowizja – lub po tym terminie umożliwiająca spłatę w ratach. Limit, jaki może otrzymać klient, wynosi nawet do 5 000 zł, przy czym otrzymuje dostęp do indywidualnego panelu, gdzie może na bieżąco śledzić i kontrolować swoje wydatki oraz spłaty. Użytkownik ma do 30 dni na zwrot środków, a w razie potrzeby może odroczyć płatność o kolejne 30 dni za 5% wartości transakcji lub spłacić ją w trzech, sześciu lub dwunastu ratach.

Zwiększy się wartość koszyków zakupowych

– Dzięki współpracy, nasi partnerzy realnie zwiększają wartość swoich koszyków zakupowych, dlatego że to my pokrywamy transakcję, a klient nie angażuje własnych środków. Taki model działania sprzyja pozytywnemu nastawieniu konsumenta do zakupów. Innym atutem jest zwiększenie konwersji. Klient chętniej i szybciej zdecyduje się na zakup, jeśli nie musi od razu uruchamiać własnych środków finansowych. W ramach realizacji transakcji, minimalizujemy także ryzyko w oczach naszych partnerów. Płatność odbywa się z góry, nawet w imieniu tych konsumentów, którzy zwykle wybierają realizację płatności dopiero przy odbiorze produktu – mówi Michał Benzel, dyrektor ds. rozwoju w AIQLabs, właściciela marki “Kupuj Teraz – zapłać później”.