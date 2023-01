Redukcja zatrudnienia w Grupie OLX

Grupa OLX planuje zmniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników - dowiedział się portal dlahandlu.pl. - Moge otwierdzić, że w obliczu obecnej sytuacji makroekonomicznej, Grupa OLX podjęła trudną decyzję o redukcji zatrudnienia, nie są to jednak zwolnienia grupowe - komentuje Paulina Musielak-Rezmer, PR Lead w Grupie OLX. Firma nie zdradza jak głębokie będą to redukcje. To kolejna firma technologiczna, która ogłasza zwolnienia w ostatnim czasie. Na ogromną skalę zwolnienia przeprowadził ostatnio Google, Amazon i Microsoft. W Polsce działalność zakończyła platforma Shopee.