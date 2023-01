Redukcja zatrudnienia w Grupie OLX w Polsce. Globalnie właściciel zapowiedział zwolenienie do 30 proc. załogi

Tymczasem Naspers, właściciel OLX ogłosił, że musi dostosować zatrudnienie do obecnych warunków ekonomicznych i wzmocnić strukturę kosztową. Może to oznaczać zwolnienie nawet 30 proc. załogi na świecie. Koncer w różnych spółkach zatrudnia 30 tys. osób. Oznaczałoby to rozstanie z 9 tys. pracowników. Nie wskazano w jakich spółkach i brandach zwolnienia będą przeprowadzane. Wiadomo jednak, że są zaplanowane na najbliższe 12 miesięcy i obejmą 15 lokalizacji, w których koncern ma swoje oddziały - podaje Bloomberg.

Firma w Polsce nie zdradza jak głębokie będą redukcje lokalnie. Naspers to kolejna firma technologiczna, która ogłasza zwolnienia w ostatnim czasie. Na ogromną skalę zwolnienia przeprowadził ostatnio Google, Amazon i Microsoft. W Polsce działalność zakończyła platforma Shopee.



Grupa OLX należy do grupy kapitałowej Naspers. 1 października 2021 roku spółka połączyła się ze spółką Obido. Kapitał zakładowy Grupy OLX na koniec roku obrotowego, kończącego sie 31 marca 2022 wynosił 1.510.000,00 zł. Rok obrotowy został zamknięty zyskiem netto na poziomie 328.373.891,76 PLN. Zarząd wypracowany zysk przeznaczył w całości na wypłatę dywidendy.

W raporcie Naspers czytamy, ze zysk OLX w Europie był niższy rdr. ze względu na zwiększenie skali inwestycji usługi pay-and-ship na terenie Polski, Ukrainy i Rumunii. Usługa osiągnęła pułap ponad 2 milionów dostaw miesięcznie w drugiej połowie roku obrotowego.

Zatrudnienie w Grupie OLX

Obecnie w spółce Grupa OLX zatrudnionych jest 1050 osób. Na koniec marca 2022 było to 882 pracowników. Rok wcześniej w spółce Grupa OLX zatrudnionych było ok. 600 osób. Przez ostatnie lata firma zatrudniała od 150 do ponad 300 osób rocznie.