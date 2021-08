Refurbed - platforma odnowionej elektroniki - ma środki na rozwój w Polsce

Refurbed to marketplace oferujący odnowioną elektronikę, która jest naprawiana w nawet 40 krokach, a następnie testowana, dzięki czemu bezproblemowo konkuruje z nowymi urządzeniami Fot. Shutterstock

Refurbed, platforma online do sprzedaży dla odnowionej elektroniki, poinformowała o pozyskaniu 54 milionów dolarów w ramach finansowania Rundy B. 10 milionów dolarów ma zostać przeznaczonych na rozwój firmy w Polsce.

Liderami rundy były fundusze Evli Growth Partners i Almaz Capital. Dołączą do nich dotychczasowi inwestorzy, m.in.: Speedinvest, Bonsai Partners i All Iron Ventures, a także grupa nowych funduszy - Hermes GPE, C4 Ventures, SevenVentures, Alpha Associates, Monkfish Equity (założyciele Trivago), Kreos Capital, Isomer Capital i Creas Impact Fund.

Zespół Refurbed aktywnie angażuje się w zmniejszenie ilości odpadów— od momentu powstania w 2017 roku firma naprawiła już 170 ton urządzeń elektronicznych, dzięki czemu zdołała zredukować emisję CO2 do atmosfery o 31 tys. ton.

Refurbed to marketplace oferujący odnowioną elektronikę, która jest naprawiana w nawet 40 krokach, a następnie testowana, dzięki czemu bezproblemowo konkuruje z nowymi urządzeniami. Produkty, posiadające co najmniej 12-miesięczną gwarancję, działają i wyglądają tak samo jak ich nowe odpowiedniki, będąc przy tym nawet 40 proc. tańsze. To wszystko sprawia, że zakup urządzeń jest łatwy, przystępny cenowo i pozbawiony ryzyka po stronie konsumenta. W 2020 roku Refurbed osiągnął ponad 100 mln euro GMV (Gross Merchandise Value), co oznacza 3-krotny wzrost. Firma stale usprawnia swoją działalność, wdrażając algorytmy cenowe oraz nowe środki zapewniania jakości, co skutecznie umożliwia oferowanie wysokiej jakości urządzeń w przystępnej cenie.

Refurbed działa w Niemczech, Austrii, Irlandii, Francji, Włoszech i Polsce, a do 3 kolejnych krajów ma zamiar wejść do końca 2021 roku. Firma posiada w swoim asortymencie 11 tysięcy produktów od ponad 130 dostawców i aktualnie zatrudnia 120 osób. Dotychczas Refurbed poprzez swoją platformę sprzedało przeszło 800 tysięcy urządzeń.

Dzięki pozyskanemu kapitałowi refurbed planuje umocnić swoją pozycję w regionie DACH (kraje niemieckojęzyczne) i skoncentrować się na ekspansji poprzez wejście do kolejnych krajów europejskich. 10 milionów dolarów ma zostać przeznaczonych na rozwój Refurbed w Polsce. Firma planuje m.in. rozbudowę portfolio produktowego, a także skalowanie międzynarodowego zespołu specjalistów z całej Europy.