Rekordowa sprzedaż w e-sklepie PGG: jednego dnia węgiel kupiło 5,8 tys. klientów

Zmiany w sklepie PGG - przedpłata, odroczony termin odbioru

- Sprzedaż w sklepie internetowym od dnia 31.05.2022 roku odbywa się we wtorki i czwartki. Towar na półkę wystawiany jest od 16.00 i dostępny do wyczerpania zapasu. Nie przyjmujemy do realizacji zamówień złożonych telefonicznie ani drogą mailową. Ilość węgla sprzedawanego przez sklep internetowy nie ulega zmianie. Zmieniliśmy jedynie ilość sesji na dwie w tygodniu, ze znacznie większą ilością węgla przeznaczonego dla klientów. Pozwoli to na ograniczenie czasu poświęcanego na udział w sesjach sprzedażowych - podał sklep.

Zmiany w esklepie PGG

Przypomnijmy, 23 maja napisaliśmy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych jest świadome trudności na jakie obecnie napotykają osoby zainteresowane zakupem węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. E-sklep jest modernizowany, będą nowe udogodnienia dla klientów. W celu zwiększenia liczby obsługiwanych klientów spółka prowadzi prace programistyczne, które pozwolą na zakup węgla za przedpłatą, z odroczonym terminem odbioru.