Rewolucja w e-commerce: DSA, DMA i DAC7. Komentarz eksperta

Akt o usługach cyfrowych DSA (Digital Services Act) i akt o rynkach cyfrowych DMA (Digital Markets Act) to rozporządzenia stanowiące dwa filary unijnej reformy, która ma na celu przebudowę Internetu zdominowanego przez cybergigantów.

Akt o usługach cyfrowych DSA ma zastosowanie do usług pośrednich oferowanych usługobiorcom mającym siedzibę lub znajdującym się w UE, niezależnie od miejsca siedziby usługodawcy. Akt o usługach cyfrowych skupia się na przedsiębiorcach świadczących usługi online o charakterze pośredniczącym. Chodzi tu przede wszystkim o usługi pośrednictwa oferujące infrastrukturę sieciową; usługi hostingowe; platformy internetowe skupiające sprzedawców i konsumentów; bardzo duże platformy internetowe stwarzające szczególne ryzyko rozpowszechniania nielegalnych treści oraz wyrządzania szkód społecznych.

Sześć korporacji

Akt o rynkach cyfrowych DMA do firm mających silny wpływ na rynek zalicza Amazon, spółka-matka Google - Alphabet, spółka-matka Facebooka - Meta, Apple, Microsoft, ByteDance. Według Komisji Europejskiej mają one na tyle dominującą pozycję, że mogą w znaczący sposób wpływać na europejski rynek wewnętrzny oraz na użytkowników i firmy zależne od ich platform – informuje bild.de.

Ustawa o rynku cyfrowym zawiera szereg wymogów i zakazów, dzięki którym korporacje nie będą mogły wykorzystywać swojej dominującej pozycji. Oznacza to na przykład, że korporacjom nie wolno faworyzować własnych usług, przyznając im czołowe miejsca w rankingach wyszukiwania. Użytkownicy nie powinni być również zobowiązywani do korzystania wyłącznie z określonej platformy. Nie można uniemożliwiać użytkownikom odinstalowywania wstępnie zainstalowanego oprogramowania lub aplikacji. Ponadto korporacje muszą stać się bardziej przejrzyste.

22 usługi

Określono też 22 usługi, na które Komisja Europejska nakłada nowe wymogi. Należą do nich sieci społecznościowe, jak Facebook, Instagram i TikTok, komunikatory, jak WhatsApp i systemy operacyjne, jak Android, iOS i Windows. Do usług zaliczają się Mapy Google oraz sklepy z aplikacjami Google i Apple.

W przypadku pozostałych usług trwają procedury mające na celu ustalenie, czy w przyszłości będą one podlegały wymogom. W Microsoft dotyczy to Bing, Edge i Microsoft Advertising, w Apple jest to iMessage – wylicza computerbase.de.

Korporacje mają sześć miesięcy na wdrożenie wymogów i zakazów DMA. W tym celu muszą „przedłożyć szczegółowy raport zgodności, w którym wyjaśnią, w jaki sposób wywiązują się z poszczególnych obowiązków wynikających z prawa dotyczącego rynków cyfrowych” – czytamy w oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Dyrektywa DAC7

DAC7 ma z kolei stanowić odpowiedź na problem w zakresie ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych, czego przejawem jest m.in. wprowadzony obowiązek raportowania.

Obowiązek raportowy ma zwiększyć ilość danych o sprzedaży dokonanej za pośrednictwem platform cyfrowych, a przez to przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Ma to nastąpić poprzez nałożenie obowiązku przedstawiania zbiorczej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu, tj. użytkowników platform dokonujących stosownych czynności, tj. udostępnienie nieruchomości lub ich części, usługi świadczone osobiście, sprzedaż towarów lub udostępnienia środka transportu. Spod tego obowiązku mają być wyłączone m.in. podmioty:

którym operator platformy umożliwił dokonanie ponad 2000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości,

których akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie,

którym operator platformy umożliwił dokonanie mniej niż 30 stosownych czynności, jeżeli wynagrodzenie nie przekroczyło 2000 euro.

Dane przekazywane przez operatora platformy powinny obejmować m.in. imię i nazwisko (firmę), główny adres, numer NIP, dla osób fizycznych datę urodzenia czy numer we właściwym rejestrze dla innych podmiotów. Realizacja obowiązku raportowego powinna powinna mieć miejsce do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym operator platformy zidentyfikował sprzedawcę podlegającego raportowaniu.

Komentarz eksperta

Komentarz Izabeli Franke, Head of Advisory w Future Mind, do wdrożenia w Polsce Unijnej Dyrektywy DAC7:

Unijna Dyrektywa DAC7 ma na celu uszczelnienie systemów podatkowych i dotyczy prowadzenia sprzedaży na internetowych platformach (w Polsce na przykład na Vinted, Olx czy Allegro) oraz najmu nieruchomości, środków transportu i miejsc parkingowych. Zwłaszcza aspekt sprzedaży w Internecie wywołuje wiele dyskusji i wątpliwości wśród użytkowników tych serwisów.

Przede wszystkim należy podkreślić, że inicjatywa ta powstała po to, aby opodatkować sprzedaż, która de facto powinna być zakwalifikowana jako prowadzenie działalności gospodarczej. Unikanie płacenia podatków dzięki łatwości obrotu towarami w Internecie leży w interesie nas wszystkich - i jako obywateli, i jako konsumentów.

Kolejnym istotnym aspektem jest to, że dyrektywa nie wprowadza żadnych nowych podatków. W polskim systemie podatkowym już istnieje pojęcie tzw. sprzedaży okazjonalnej, czyli tak naprawdę sprzedaży swoich prywatnych rzeczy. Podatek w tej sytuacji należy odprowadzić w dwóch sytuacjach: kiedy sprzedamy produkt zanim minie pół roku od momentu jego nabycia, oraz jeśli sprzedamy rzecz drożej niż sami za nią zapłaciliśmy.

Co do zasady dyrektywa DAC7 nie ma wpływu na te przepisy. Jednak konieczność raportowania sprzedaży na platformach dotknie wszystkich, którzy w ciągu roku kalendarzowego z sukcesem dokonają 30 lub więcej transakcji sprzedaży lub uzyskają ze sprzedaży ponad 2000 euro. Teoretycznie, nawet jeśli spełni się powyższe warunki, ale dokonywało się jedynie sprzedaży własnych rzeczy, kupionych co najmniej pół roku wcześniej i nigdy nie sprzedało się ich drożej niż się kupiło, to nie ma powodów do niepokoju. Nie będzie konieczności odprowadzania podatków od tych transakcji.

Co prawda Polska jeszcze nie wprowadziła przepisów wykonawczych, ale w praktyce urzędy skarbowe otrzymają informację o tym, kto przekroczył limity wskazane przez dyrektywę i można spodziewać się kontroli, a w tej sytuacji - konieczność wykazywania dat i kwot zakupów. Nawet jeśli obywatel nie złamał żadnych przepisów to będzie musiał poświęcić swój czas, zapewne stracić trochę nerwów i zaufać, że organy państwowe nie będą chciały za wszelką cenę zapewnić dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

Na te dodatkowe kontakty ze skarbówką mogą na pewno liczyć młode matki (sprzedaż 30 ubranek, z których wyrosły ich dzieci, jest bardzo niskim limitem w skali roku), minimalistki i fanki szaf kapsułowych (i trudno tu zapewne będzie o rachunki z ostatnich lat, które obfitowały w nadmiarowe zakupy). Generalnie młode pokolenie Polek i Polaków może okazać się “nieplanowaną ofiarą przepisów”, bo jak wynika z badania Future Mind “Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej” dla znaczącej większości z nich jedną z głównych wartości jest ograniczanie wpływu człowieka na środowisko (aż 71% wskazań w grupie 15-20 lat), a tzw. drugi obieg czy też szerzej ekonomia cyrkularna jest naturalnym wyborem w tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że obawy przed zbyt bliskimi kontaktami z kontrolerami z urzędów skarbowych nie zablokują zyskującego na popularności trendu dawania drugiego (i kolejnego) życia swoim rzeczom.