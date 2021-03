Rikoland.pl chce rozwinąć sprzedaż zagraniczną. Ma umowę z Circlewise

fot. Rikoland

Rikoland SA, sklep z artykułami zoologicznymi został nowym klientem Circlewise. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, i obejmuje obszar performance, a w szczególności prowadzenie własnego programu partnerskiego w oparciu o platformę Circlewise i jej marketplace. Celem jest zbudowanie znaczącej pozycji Rikoland SA na polskim rynku e-sprzedaży artykułów zoologicznych, jak i zwiększanie sprzedaży na rynkach zagranicznych

– Rynek zoologiczny jest w długoletniej fazie wzrostu, na który wpływają: rosnąca liczba zwierząt domowych, rosnąca popularność karm gotowych oraz gwałtowny wzrost zainteresowania Polaków zakupami internetowymi. Od początku istnienia sklepu stawiamy mocno na marketing internetowy, bo to kluczowe dla sukcesu takiego biznesu jak nasz. Zaczynaliśmy od działań takich jak SEO/SEM, poprzez działania na platformach społecznościowych, czy programy lojalnościowe, a teraz przyszedł czas na aktywowanie własnego programu partnerskiego, w oparciu właśnie o platformę Circlewise. W trzecim miesiącu współpracy testowej w stosunku do jej początków dynamika sprzedaży niemal się potroiła – mówi Renata Piątkowska, E-commerce Manager Rikoland SA.

– Dostęp do Marketplace'u Circlewise oznacza kontakt z tysiącami wydawców online, co pozwala nawiązać partnerstwa i osiągać poziom ruchu nowych użytkowników. Głównym celem działań reklamowych przy wykorzystaniu programu partnerskiego jest sukcesywne zwiększanie skali ruchu i sprzedaży w e-sklepie oraz poprawa ekspozycji marki, która docelowo buduje jej rozpoznawalność i poprawia poziom zaufania użytkowników. Założeniem strategicznym spółki jest wypełnienie dynamicznie rosnącego rynku zoologicznego w Polsce i za granicą oraz zbudowanie znaczącej pozycji na rynku polskim w ciągu najbliższych kilku lat – dodaje Renata Piątkowska.

– W programie partnerskim analizowana jest cała ścieżka zakupowa użytkowników, w celu zidentyfikowania i wynagrodzenia touchpointów (wydawców, placementów), mających wpływ na wygenerowanie transakcji. Takie podejście pozwala sukcesywnie rozbudowywać skalę działań performance w oparciu o wydawców i narzędzia z każdego poziomu lejka zakupowego – komentuje Marlena Mucha, Senior Account Manager w Circlewise.



Circlewise AS to międzynarodowa firma z centralą w Norwegii, dostarczająca rozwiązań w obszarze marketingu digital, z naciskiem na programy partnerskie. Powstała w 2014 r., działa obecnie na kilkunastu rynkach europejskich, w tym m.in. w Polsce, Niemczech, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Litwie czy na Łotwie. W gronie polskich klientów Circlewise znajdują się m.in. marki takie jak: DUKA, eObuwie, Etam, home&you i Porowneo.pl

rikoland.pl działa na rynku od 2019 roku i j oferuje ponad 5.5 tys. produktów, w takich kategoriach jak przysmaki oraz karmy suche i mokre dla psów i kotów, karmy dla gryzoni i ptaków, kosmetyki i suplementy diety, akcesoria. W ofercie sklepu są produkty ponad 100 wiodących marek, w tym także marki własne.

Za działania dla Rikoland w obszarze Facebooka i Google Ads odpowiada agencja Formup, a za obszar SEO – agencja Promotraffic.