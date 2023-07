Robs Group Logistic celuje w zagraniczny rynek magazynowy

Działalność Robs Group Logistic (RGL) wspiera rozwój infrastruktury magazynowej związany z rozbudową portów bałtyckich, wymianą handlową pomiędzy Chinami a Europą oraz rozwój e-commerce.

- Jesteśmy zainteresowani dalszą ekspansją i dywersyfikacją geograficzną działalności. W przyszłym roku na pewno będziemy chcieli wejść na rynek norweski. Prowadzimy rozmowy z naszym szwedzkim kontrahentem na zrealizowanie kilku projektów na terenie Norwegii. Widzimy potencjał w Finlandii. Poza tym na pewno będziemy chcieli wejść na rynek belgijski. Bardzo chcemy być bardziej widoczni na rynku polskim i mocniej zagospodarować rynek niemiecki - mówi Robert Dąbrowski, prezes zarządu Robs Group Logistic.

Robs Group Logistic na rynku niemieckim

Firma jest już obecna na rynku niemieckim. Sprzedaje tam nowe i używane regały dla lokalnych i krajowych kontrahentów. W I kwartale br. Robs Group Logistic miało bardzo udane transakcje na tym rynku i widzi potencjał na realizacje kolejnych.

- Poprzez dostawy regałów używanych i częściowo nowych budujemy swoją markę w Niemczech. Rozwijamy współpracę z partnerami lokalnymi i krajowymi. Na jesieni tego roku planujemy spotkanie z niemieckimi partnerami biznesowymi w celu pogłębienia dotychczasowej współpracy i zwiększenia skali obrotów. Mamy nadzieję, że te spotkania zaowocują kolejnymi realizacjami już w przyszłym roku - komentuje Robert Dąbrowski.

Siedziba Robs Group Logistic (fot. mat. pras.)

Wymagający rynek skandynawski

Głównym rynkiem Robs Group Logistic jest rynek szwedzki. Spółka działa na nim już od kilkunastu lat. Wysokie nakłady na nowe obiekty, modernizacje i rozbudowy obecnych przekładają się na wysoki popyt na usługi i produkty polskiej firmy. Spółka wykorzystuje zbudowane relacje biznesowe z miejscowymi klientami do zwiększania skali swojej działalności na tym wymagającym, skandynawskim rynku.

- Myślę, że jesteśmy odpowiedzialni nawet za 85% wszystkich rocznych realizacji w Szwecji. Rynek ten jest bardzo uregulowany i wymagający, przez co nie jest tak łatwo tam zaistnieć. Poza podstawowymi wymaganiami i certyfikatami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, w Szwecji bardzo duży nacisk kładzie się na dodatkowe aspekty związane z ekologią czy obszarem pracowniczym. Bariera wejścia jest bardzo duża ale wpływa to na możliwości budowania wyższej marży niż na innych rynkach zagranicznych. Co więcej, wspólnie z naszym partnerem SUNSOL będziemy wkrótce oferować klientom z tego rynku rozwiązania konstrukcyjnie dla systemów fotowoltaicznych. Będzie to stanowiło dodatkowy przychód dla Robs Group Logistic – wyjaśnia prezes zarządu.

Egzotyczne kierunki rozwoju

Spółka ma także zapytania dotyczące realizowania projektów nawet z odległych, egzotycznych kierunków jak np. Brazylia.

- W zeszłym roku mieliśmy zapytania o możliwości wysłania ekip montażowych do siedziby Scanii w Sao Paulo w Brazylii. Jest to dla nas duże wyróżnienie i prestiż, że nasi kontrahenci doceniają nasz profesjonalizm i świadczenie wysokiej jakości usług. Wszystkie zapytania traktujemy bardzo poważnie, analizując jej ekonomiczne uzasadnienie ale również oceniamy przez pryzmat naszych logistycznych i operacyjnych możliwości. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i w przyszłości będziemy chcieli się podjąć takich zleceń. – ocenia Robert Dąbrowski.

Robs Group Logistic ubiegły rok zamknęła z 22,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, aż 75% stanowiły przychody wypracowane na rynku szwedzkim. Z kolei 25% przychodów było zrealizowanych w Polsce. Po I kwartale br. udziały te wynosiły odpowiednio 88% i 12%.

Robs Group Logistic od kilkunastu lat świadczy usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów dla magazynów wysokiego składowania. Firma obsługuje największe podmioty z sektora oraz handlowe i logistyczne na świecie. W kwietniu br. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.